Três são presos suspeitos de maus-tratos a animais na BR-364, em Jataí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) efetuou a prisão de três homens suspeitos de maus-tratos a animais na BR-364, no km 148 da BR-364, em Jataí, região sudoeste de Goiás. O flagrante ocorreu na noite deste sábado (1º).

A abordagem foi feita durante uma fiscalização de rotina. De acordo com a PRF, os homens transportavam dois animais em condições precárias no interior de Goiás.

Quando fiscalizaram o veículo, os policiais encontraram dois sacos plásticos no porta-malas amarrados com cordas. Ao abrir, encontraram os dois cães, que estavam bem debilitados, extremamente ofegantes e cambaleantes. Segundo a PRF, um deles chegou a ficar inconsciente. Pouco tempo depois, os policiais rodoviários federais perceberam que se tratava de duas fêmeas e que uma está gestante.

Os três ocupantes do carro, sendo pai e filho, de 44 e 19 anos, e um amigo de 34 anos, disseram que iriam abandonar os animais. O condutor do veículo de 44 anos disse que os animais estavam nos sacos por eles estarem com raiva dos cães. O trio foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes onde responderão pelo crime de maus-tratos a animais.

Os animais foram levados para a unidade operacional da PRF em Jataí onde se hidrataram e foram alimentados. Posteriormente, foram encaminhados a uma associação de proteção a animais da cidade.

Em outro caso, mulher suspeita de maus-tratos a animais foi indiciada em Morrinhos

A Polícia Civil, através da Delegacia de Morrinhos, resgatou no último dia 28 de abril um cachorro que era mantido em situação de maus-tratos, no Setor Central, em Morrinhos.

Os policiais foram ao local após uma denúncia anônima e verificaram que o cão estava há dias sem alimentação e se encontrava bastante debilitado. Ele então foi encaminhado para avaliação e realização dos procedimentos necessários para reabilitação do animal.

Durante as diligências a responsável pelo animal foi devidamente identificada, sendo que ela será indiciada pela prática do crime de maus-tratos a animais, cuja pena pode atingir cinco anos de reclusão.