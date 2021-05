Acidente entre motocicleta e carro deixa uma vítima fatal em Nerópolis

Um acidente entre uma motocicleta e um carro, registrado neste domingo (2/5), deixou uma vítima fatal em Nerópolis, na região metropolitana de Goiânia. A batida aconteceu no km 24 da rodovia GO-462 com a rodovia GO-420.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência e prestar socorro às vítimas. No local, verificaram que uma mulher estava em estado grave e sendo preciso transportá-la para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Já a condutora da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Outras vítimas também foram encaminhadas para hospital da região.

Além do acidente entre motocicleta e carro em Nerópolis, caminhão tomba em Ceres

Também neste domingo (2/5), uma equipe dos bombeiros em Ceres foi acionada para socorrer uma vítima após o tombamento de um caminhão canavieiro em uma estrada vicinal.

De acordo com os militares, a vítima foi encontrada ainda dentro do veículo, com suspeita de fratura na região pélvica. Foram realizados os primeiros socorros em ação conjunta com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) e, em seguida, a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro.

Acidente em Goianira deixa dois feridos e um morto

No último sábado (1º), um acidente entre um caminhão e um veículo de passeio deixou duas pessoas feridas e uma morta na GO-070, em Goianira, na região metropolitana de Goiânia.

De acordo com os bombeiros, quando chegaram no local encontram três vítimas, sendo o condutor e dois passageiros, todos ocupantes do carro. A primeira vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hugol e a segunda vítima foi atendida pela Unidade de Suporte Avançado. A terceira vítima é o condutor do carro, que morreu ainda no local.

Segundo informado pelos socorristas, o motorista do caminhão estava sozinho e não apresentava ferimentos.