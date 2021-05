Aparecida de Goiânia realiza Dia D de vacinação contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) realiza, nesta terça-feira (4/5), o Dia D de vacinação contra a Covid-19. O objetivo é concluir a aplicação da primeira dose em idosos acima de 60 anos.

Segundo dados da SMS, metade dos idosos vacinados em Aparecida já recebeu a 2ª dose do imunizante contra a covid-19 até o último dia 27 de abril. Dos 41.937 moradores de 60 anos ou mais imunizados com a 1ª dose, 21.355 deles (50,9%) receberam a dose de reforço. A SMS esclarece, ainda, que 98% desse montante aplicado até o dia 27 já foi registrado no sistema da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Conforme o gênero, em Aparecida já foram aplicadas 48.132 doses em indivíduos do sexo feminino e 33.537 no sexo masculino.

Neste período e no grupo prioritário dos idosos, foram imunizados na cidade, entre 1ª e 2ª dose: 13.527 pessoas de 60 a 64 anos; 15.741 idosos de 65 a 69 anos; 15.317 indivíduos de 70 a 74 anos; 8.277 moradores de 75 a 79 anos; e uma população de 9.205 pessoas de 80 anos ou mais. Foram imunizados ainda 1.225 idosos institucionalizados. A SMS vacinou também 18.407 profissionais da saúde, 994 profissionais de salvamento e segurança e 339 trabalhadores do Sistema Prisional.

Dia D de vacinação contra a Covid-19, em Aparecida de Goiânia

O atendimento do Dia D de vacinação contra a Covid-19 acontece das 8h às 18h, para idosos acima de 60 anos, profissionais de saúde e das forças de segurança e salvamento que ainda não foram vacinados.

As imunizações serão feitas nos drive-thrus da Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela, no setor Solar Central Park, e do Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança, sem necessidade de agendamento. A vacinação de idosos acamados acima de 60 anos ocorre por agendamento. É preciso marcar a data e o horário pelo telefone (62) 3545-5868.

Para receber o imunizante é necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de endereço. Profissionais devem apresentar ainda comprovante de vínculo empregatício, atestando a atuação.

“Com essa mobilização do Dia D esperamos concluir 100% desses grupos prioritários. Por isso, conclamamos a todos aqueles que ainda não se vacinaram que não percam essa oportunidade. Aparecida já tem 14% da população vacinada com ao menos uma dose e queremos aumentar essa proporção para ampliarmos a proteção a todos no município”, afirma a coordenadora de Imunização Renata Cordeiro.