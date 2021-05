Covid-19: com 211 mil novas doses, Goiás espera concluir vacinação de idosos

O Governo de Goiás recebeu, nesta segunda-feira (3/5), mais 211 mil doses de vacinas para avançar no combate à Covid-19. Com esse novo lote, o governador Ronaldo Caiado (DEM) espera terminar imunização de idosos com 60 anos ou mais e avançar na proteção de pessoas com comorbidades, deficiência permanente, grávidas e puérperas.

A remessa, a 17ª repassada pelo Ministério da Saúde (MS), contém a maior quantidade de imunizantes já encaminhada pela pasta ao Estado, destinada à primeira dose. As unidades são todas do consórcio Oxford/AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Segundo Caiado, a taxa de ocupação dos leitos de UTI apresentou queda nos últimos dias. “Temos um declínio no número de solicitações de leitos de UTI, já que avançamos bastante em toda faixa etária até próximo dos 60 anos de idade […] Vemos, agora, jovens acometidos com mais frequência. Solicitamos a todos que mantenham o uso de máscara, higienização das mãos e o afastamento. Isso é fundamental”, enfatiza.

Dados de internações em hospitais públicos e privados desta segunda-feira (3/5), mostram que a taxa de ocupação de leitos de UTI voltados à Covid-19 está em 74.46%. A taxa de ocupação em enfermaria específica pra Covid-19 está em 43.13%.

Chegada de novas doses

Na madrugada desta terça-feira (4/5), o estado receberá a primeira leva de imunizantes da Pfizer/BioNTech, terceira vacina a ter o uso aprovado no Brasil. Serão 17.550 doses encaminhadas aos goianos, todas também para a aplicação inicial. A previsão de chegada dos imunizantes no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, é 0h10. Eles serão utilizados integralmente na capital, por conta da necessidade de armazenamento especial em baixas temperaturas. “Se Deus quiser, eu acredito que vamos evoluir rapidamente com a vacinação, e temos tudo para ter um prognóstico até o final do ano extremamente favorável”, diz o governador.

Goiás já recebeu, até o momento, 1.826.480 doses, sendo 1.211.280 da Coronavac e 615.200 da AstraZeneca. Levantamento realizado pela SES-GO mostra que, até às 15h do dia 1° de maio, referente à primeira dose, 920.204 pessoas foram imunizadas. Já da segunda dose, são 467.101 vacinas aplicadas. Os dados são preliminares.

Atualização

O governo estadual solicita aos municípios que atualizem as informações sobre as vacinas aplicadas, conforme pacto concretizado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB). As informações devem ser administradas, de forma obrigatória, no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

“Nós precisamos pedir empenho especial dos prefeitos, secretários de Saúde de todos os municípios, para que concluam o relatório até 60 anos para que possam receber as outras doses que serão direcionadas a pessoas com comorbidades”, diz o governador. “É fundamental que cada município assuma a responsabilidade de fazer o relatório final para que possamos passar para a segunda etapa, de acordo com o Plano Nacional de Imunização”, conclui.