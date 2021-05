Jovem é presa por envolvimento em golpe do novo número, em Goiânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (GREF/DEIC), efetuou a prisão de uma jovem, de 20 anos, suspeita de envolvimento em golpe do novo número, em Goiânia.

De acordo com a PCGO, neste tipo de golpe o estelionatário induz a vítima a acreditar que um familiar, amigo, colega de trabalho, trocou de número de celular e, após um breve diálogo, pede dinheiro emprestado à vítima, geralmente alegando que pagará no dia seguinte.

Neste caso, os criminosos se passaram pelo filho da vítima, que é médico e reside no estado do Rio de Janeiro. Após alegar que estava com problema em seu aplicativo do banco, o criminoso pediu mais de R$ 4.800 à uma idosa de 64 anos. Acreditando que o dinheiro foi pedido pelo filho, ela transferiu a quantia para a conta da jovem presa.

Durante as investigações, a PCGO ainda identificou o envolvimento de mais duas pessoas, dentre elas uma mulher que já foi presa pelo mesmo crime no final de 2020.

A investigada, presa na última sexta-feira (30/4), se encontra à disposição do Poder Judiciário. Segundo a PCGO, as investigações continuam e novas prisões devem acontecer a qualquer momento.

Em outro caso, golpe do novo número foi utilizado com perfil de delegado, em Goiânia

Duas mulheres foram presas em flagrante, no dia 20 de abril, suspeitas de participação em tentativa de golpe utilizando perfil de delegado, em Goiás. Elas utilizaram o perfil falso da autoridade policial na tentativa de aplicar o golpe do novo número.

Conforme apontam as apurações, os golpistas se passaram por delegado de polícia, irmão da vítima, solicitando uma transferência bancária de aproximadamente R$ 3.900. Inicialmente, a vítima concordou em fazer a transação, mas como esse tipo de pedido não era comum entre os irmãos, a vítima entrou em contato com o delegado que negou ter feito o pedido. Eles então perceberam que tratava-se de uma tentativa de golpe.

Diante dos fatos, a própria autoridade policial orientou a vítima a registrar ocorrência para que fossem realizadas as diligências a fim de identificar a beneficiária da transferência. Após as investigações, a titular da conta bancária foi presa em flagrante, em Goiânia.

A mulher, de 19 anos, confessou ter emprestado contas bancárias de sua titularidade para a prática de golpes. Ela, inclusive, já teria recebido mais R$ 30 mil, produto do “golpe do novo número” praticado contra uma idosa de 63 anos, residente no estado de São Paulo.

Na sequência, a Polícia Civil descobriu que parte deste valor já havia sido transferido para outra mulher, de 24 anos, que também foi localizada e presa. Ela também confessou que emprestou a conta para recebimento dos valores do crime.