Preso suspeito de matar homem em situação de rua, em Águas Lindas

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Águas Lindas, prendeu em flagrante o suspeito de matar um homem em situação de rua, em Águas Lindas de Goiás. Segundo a PCGO, o homicídio doloso qualificado aconteceu na última sexta-feira, 30 de abril, no bairro Mansões Centro Oeste.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que não tinha residência fixa e dormia pelas ruas e casas abandonadas, foi surpreendida pelo autor que com vários golpes de faca. Segundo a PCGO, o investigado, chegou a retornar ao local do crime, sendo apontado como suspeito e preso pela Polícia Militar. Porém, naquele momento, ainda não existia provas suficientes para a prisão em flagrante.

Após uma investigação preliminar realizada pelo GIH no local do crime, e a apreensão de roupas do suspeito com evidências de sangue da vítima, foi possível a lavratura do auto de prisão em flagrante. Em seguida, o homem foi encaminhado à cadeia pública local.

Em outro caso, suspeito de matar homem em situação de rua em praça de Anápolis é preso

No dia 6 de abril deste ano, a Polícia Civil, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis, prendeu preventivamente um homem de 43 anos, suspeito de matar outro em praça de Anápolis. Os dois se encontravam em situação de rua.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 28 de maio do ano passado, quando o homem teria perseguido e matado Márcio Belmiro da Silva, conhecido como “Simpson”, de 38 anos. Outros dois homens também estariam envolvidos no crime e já foram capturados.

As investigações apontam que Márcio se envolveu em uma confusão com um colega do suposto autor na praça Bom Jesus, local onde andarilhos e usuários de drogas passam a noite. Márcio teria quebrado uma garrafa de pinga na cabeça do suspeito.

Segundo a Polícia Civil, após o episódio, Márcio foi perseguido pelo suspeito e outros dois cúmplices. Em seguida, foi morto a facadas. Toda ação foi flagrada por câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais nas proximidades.