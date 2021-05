Vacinação em Goiânia: idosos a partir de 60 recebem imunizante

A vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 60 anos continua nesta segunda-feira (3/5) em Goiânia. Assim, o atendimento será realizado das 8h às 17h, independente das iniciais do nome. No total, há 10 pontos espalhados pela capital nas modalidades drive-thru e pedestre, e não é necessário realizar agendamento.

Também continuam sendo vacinados, com a primeira dose, os profissionais da Saúde com 18 anos ou mais que estejam vinculados a instituições de Saúde. Dessa maneira, a vacinação em Goiânia para estes trabalhadores será feita conforme critérios do Ministério da Saúde.

Quem trabalha na Saúde e já tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca, poderá receber o reforço. Porém, tanto para primeira quanto para segunda dose, é necessário realizar agendamento no aplicativo Prefeitura 24 horas.

A convite da prefeitura municipal, o Exército Brasileiro em Goiânia colocou 75 militares para ajudar na campanha de vacinação contra Covid-19. Assim, três equipes, cada uma com 25 militares, vão se revezar no atendimento à população no drive-thru do Estádio Serra Dourada.

Segundo a prefeitura, seis sargentos com formação em técnico de enfermagem vão auxiliar as equipes de vacinação contra a Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na aplicação das doses. Os demais darão apoio na triagem das pessoas e balizamento dos veículos.

Confira AQUI todos os postos de vacinação em Goiânia.

Balanço da vacinação contra a Covid-19 em Goiânia

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, Goiânia já aplicou 429,9 mil doses das vacinas contra a Covid-19. Assim, no total, 260,3 mil pessoas receberam a primeira dose, o que representa 17,2% da população geral. Além disso, 169,6 mil tomaram a segunda dose, representando 11,2% da população. Os números se baseiam em dados divulgados até o domingo (2/5).