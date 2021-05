Bebê de 9 meses é encontrado morto em Cidade Ocidental; mãe é suspeita

A Polícia Civil efetuou a prisão de uma mulher suspeita de abandonar um bebê de 9 meses que foi encontrado morto em casa, na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. O caso foi descoberto depois que a própria mãe acionou a Polícia Militar.

Conforme informações, a suspeita é que a mãe teria deixado os filhos sozinhos em casa para vender drogas durante a madrugada em uma cidade vizinha. Ela foi autuada em flagrante por maus-tratos com resultado morte. A mulher é mãe de quatro filhos.

Mãe suspeita de abandonar bebê de 9 meses encontrado morto já foi denunciada ao Conselho Tutelar de Cidade Ocidental

De acordo com o relato inicial da mulher à polícia, ela teria dormido com um dos filhos na cama e deixado o bebê de 9 meses no sofá. Quando acordou pela manhã, encontrou o bebê já sem vida. Entretanto, ela mudou a versão e disse que estava trabalhando de madrugada fazendo uma divulgação e, quando chegou em casa pela manhã, encontrou o filho já desacordado.

Ela então acionou a Polícia Militar, que encaminhou a criança para uma unidade de saúde, onde a equipe médica constatou o óbito. O bebê estava com diversas marcas e ferimentos pelo corpo, motivo que a Polícia Civil foi acionada para investigar o caso.

Conforme informações, há duas denúncias contra a mulher no Conselho Tutelar de Cidade Ocidental. Uma seria por ela não ter registrado as crianças, sendo a que morreu e seu irmão gêmeo. A outra seria por falta de alimentação e local em condições precárias de higiene.

Diante dos fatos, ela foi presa em flagrante e encaminhada ao presídio do Luziânia. O corpo do bebê foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) também em Luziânia, para verificar o que aconteceu e determinar a causa da morte.

Os outros três filhos da mulher agora estão aos cuidados da avó paterna. De acordo com a Polícia Civil, o pai das crianças encontra-se preso em Anápolis, suspeito de envolvimento com uma facção criminosa.