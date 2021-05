Clube Retrô e Orquestra Sinfônica na estreia do “Terça no Teatro”

O projeto Terça no Teatro, desenvolvido pelo Teatro SESI, abre a temporada de 2021 nesta terça-feira(4/5), às 20h, dando início a uma série de espetáculos para o público goiano acompanhar. Artistas de Goiás e do Distrito Federal puderam se inscrever para apresentações. Ao todo, foram 243 trabalhos inscritos após o chamamento para artistas de dança, música e teatro.

A apresentação desta Terça no Teatro, (4/5), será cheia de surpresas e emoções. A Orquestra Sinfônica de Goiânia se apresenta utilizando a base da banda Clube Retrô. As cordas, piano e percussão da orquestra participarão do show tendo a regência do maestro Eliseu Ferreira, com arranjos e adaptações orquestrais elaborados especialmente para esse evento, pelos arranjadores Sidney Ricardo e Vinícius Guimarães.

“Todos nós estamos muito empolgados para fazer essa estreia. A gente vai ter essa honra de estar fazendo o show com a orquestra, que a gente nunca fez e vai ser uma experiência nova. E, também fazendo Queen que é uma banda que a gente adora e é uma influência forte no Clube Retrô”, disse o baterista Jason Veronez.

“Espero que a gente possa dentro desse espectro que estamos vivendo de pandemia entregar cultura de qualidade e também diversão e alegria para os lares de Goiás, do Brasil e do mundo”, disse o diretor do Teatro SESI, Marcelo Ortega.

A temporada do Terça no Teatro segue com apresentações periódicas até o fim do ano. Os espetáculos serão realizados por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. A live será transmitida pelo Youtube.