Covid-19: Goiânia vacina pessoas com comorbidades; veja onde se imunizar

A Prefeitura de Goiânia passa para a próxima fase de vacinação contra a Covid-19 e inicia, nesta quarta-feira (5/5), a imunização de pessoas com comorbidades. Para esse grupo o atendimento será exclusivamente agendado pelo aplicativo Prefeitura 24 horas em 12 postos distribuídos em todas as regiões da capital.

Para se vacinar é preciso documento de identidade com foto, comprovante de endereço e documento que comprove que faz parte do grupo de prioridades desta fase da vacinação. O formulário padrão deve ser preenchido e assinado pelo médico, mas também serão aceitas receitas médicas ou laudos médicos.

Baixe aqui o Formulário para Vacinação do Grupo de Comorbidades

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), outros 12 postos de vacinação serão destinados para a continuidade da aplicação das primeira e segunda dose em idosos e para a primeira e segunda doses em trabalhadores da saúde. O Plano Municipal de Vacinação de Goiânia (PMV) segue os planos estadual e federal de vacinação.

Pessoas com comorbidades que podem se vacinar nesta fase da campanha

A vacinação de quem tem comorbidades será feita em duas fases. Confira:

1ª fase

pessoas com Síndrome de Down, de 18 anos a 59 anos;

pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) de 18 a 59 anos;

gestantes e puérperas com comorbidades, de 18 a 59 anos;

pessoas com comorbidades, de 55 a 59 anos;

pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

A segunda fase, a ser iniciada logo após a conclusão da primeira, irá vacinar as pessoas com outras comorbidades contempladas nas definições do Ministério da Saúde organizadas por faixa etária de maneira decrescente; pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC; gestantes e puérperas, independente de condições pré-existentes.

Postos de vacinação por agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas