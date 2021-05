Goiás recebe 1º lote da Pfizer e deve iniciar a imunização de pessoas com comorbidades

O Governo de Goiás recebeu, na madrugada desta terça-feira (4/5), o 1º lote de vacinas da Pfizer/BioNTech, com 17.550 imunizantes. As doses devem contribuir para a fase de imunização das pessoas com comorbidades, em Goiânia.

As vacinas chegaram ao Brasil na última quinta-feira (29/4) e foram repassadas aos 26 estados e ao Distrito Federal (DF). Neste carregamento, as capitais foram priorizadas devido às condições de armazenamento dos imunizantes, que exigem temperaturas muito baixas.

A remessa integra o 1º lote de 1 milhão de doses do imunobiológico da Pfizer, em parceria com a BioNTech, adquiridos pelo Ministério da Saúde (MS). O carregamento exige refrigeração especial e ficará armazenado na Central Estadual de Rede de Frio, no Jardim Santo Antônio.

“As doses ficarão armazenadas a uma temperatura ideal, sendo monitoradas e serão repassadas às unidades de saúde da Capital nesta terça-feira”, estima o secretário da Saúde. “Essas vacinas exigem uma logística e um manejo diferente. Ao serem distribuídas, devem ser armazenadas entre dois e oito graus, e têm cinco dias para serem aplicadas. Após aberta a durabilidade é de seis horas”, explica Ismael Alexandrino, secretário de Estado da Saúde.

Chegada de novas doses da Pfizer que devem contribuir com a imunização de pessoas com comorbidades

O Ministério da Saúde separou o primeiro lote em duas remessas. Do total de 1 milhão de doses recebidas, 500 mil foram repassadas aos Estados brasileiros respeitando a proporcionalidade estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

As outras 500 mil vacinas serão para o reforço vacinal, que deve ser aplicado no intervalo de 3 semanas, conforme orientação do Ministério da Saúde. O imunizante da Pfizer já possui registro definitivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e tem mais de 90% de eficácia comprovada quando aplicadas as duas doses.

O governo federal tem um contrato para fornecimento de 100 milhões de unidades da vacina Pfizer/BioNTech. Desse total, 15,5 milhões devem chegar até junho. A expectativa do Ministério da Saúde é receber 100 milhões de doses da vacina belga até o final do terceiro trimestre de 2021.

Vacinação em Goiás

Desde o início do Plano Nacional de Imunização, Goiás já recebeu 2.066.830 milhões de doses. Segundo boletim divulgado pela SES, até esta segunda-feira (03/05), foram aplicadas 932.813 vacinas referentes à primeira dose e 478.084 da segunda.

Nesta segunda-feira, o Governo de Goiás recebeu 211 mil doses da vacina Astrazeneca/Fiocruz. Com o novo lote, será possível finalizar a imunização da população com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, forças armadas, de segurança e salvamento.