Goiás recebe 1º lote de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer

Goiás recebeu, na madrugada desta terça-feira (4/5), o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech. O carregamento que chegou ao Estado é de 17,5 mil doses. Segundo a Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO), este imunizante exige refrigeração especial. Dessa forma, ficará armazenado na Central Estadual de Rede de Frio, no Jardim Santo Antônio, em Goiânia. Assim, estas vacinas deverão ser aplicadas em pessoas com comorbidades e que moram na capital.

Esta remessa integra o 1º lote de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer, em parceria com a BioNTech, adquirido pelo Ministério da Saúde (MS). Este imunizantes chegaram ao Brasil na última quinta-feira (29/4). Depois, foram repassados aos 26 estados e ao Distrito Federal (DF). Neste carregamento, segundo o Ministério da Saúde (MS), as capitais foram priorizadas devido às condições de armazenamento das vacinas, que exigem temperaturas muito baixas.

O imunizante da Pfizer possui registro definitivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Assim, tem mais de 90% de eficácia comprovada quando aplicadas as duas doses.

Acondicionamento das vacinas contra a Covid-19 da Pfizer

Para o acondicionamento das vacinas contra a Covid-19 da Pfizer em Goiânia, a Secretaria de Saúde de Goiás terá uma estrutura montada na Central Estadual de Rede de Frio. Assim, os imunizantes ficarão armazenados por no máximo 14 dias à temperatura negativa entre -25°C e -15°C.

“As doses ficarão armazenadas a uma temperatura ideal, sendo monitoradas e serão repassadas às unidades de saúde da capital nesta terça-feira (4/5)”, estima o secretário estadual da Saúde, Ismael Alexandrino. “Essas vacinas exigem uma logística e um manejo diferente. Ao serem distribuídas, devem ser armazenadas entre dois e oito graus, e têm cinco dias para serem aplicadas. Após aberta a durabilidade é de seis horas.”

Para este primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer, o Ministério da Saúde separou duas remessas diferentes. Do total de 1 milhão de doses recebidas, 500 mil foram repassadas aos Estados brasileiros, seguindo a proporcionalidade estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). Além disso, as outras 500 mil vacinas serão para a segunda dose, que deve ser aplicada no intervalo de três semanas, conforme orientação do ministério.

“Toda essa remessa será para a primeira dose. Há uma previsão de um novo repasse do Ministério da Saúde de novas vacinas da Pfizer para a segunda quinzena de maio”, prevê Alexandrino.

O governo federal tem um contrato para fornecimento de 100 milhões de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech. Desse total, 15,5 milhões devem chegar até junho. Dessa maneira, a expectativa do MS é receber 100 milhões de doses da vacina belga até o final do terceiro trimestre de 2021.

Vacinação em Goiás

Goiás já recebeu 2.066.830 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo boletim divulgado pela SES, até esta segunda-feira (3/5), foram aplicadas 932,8 mil vacinas referentes à primeira dose e 478,1 mil da segunda.

Nesta segunda-feira, o Governo de Goiás também recebeu 211 mil doses da vacina Astrazeneca/Fiocruz. Assim, com o novo lote será possível finalizar a vacinação em Goiás da população com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, forças armadas, de segurança e salvamento.