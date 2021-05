Mãe e padrasto são presos em Itumbiara por agredir criança de 1 ano

A Polícia Civil de Goiás, através da equipe do 1º Distrito Policial de Itumbiara, efetuou a prisão de um casal, mãe e padrasto, condenados por agredir uma criança de 1 ano. Os mandados de prisão definitiva foram expedidos pela Justiça de Uberlândia, em Minas Gerais, e cumpridos nesta segunda-feira (3/4).

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em 2014, quando a vítima tinha apenas 1 ano de idade. Na época, o caso foi apurado como estupro, mas o crime foi desqualificado e no decorrer do processo concluiu-se que a criança foi vítima de lesões corporais no âmbito doméstico.

Os autores, mãe e padrasto, foram condenados a uma pena de cinco anos e quatro meses de prisão em regime fechado. O homem foi preso e recolhido ao presídio local e a mulher encaminhada ao presídio feminino na cidade de Corumbaíba, no sudeste de Goiás. Ambos encontram-se à disposição do Poder Judiciário.

A reportagem do Dia Online não localizou a defesa dos suspeitos, pois os nomes não foram divulgados pela corporação.

Além da mãe e padrasto presos por agredir criança de 1 ano, outra teria abandonado recém-nascido em lote baldio, em Nerópolis

A Polícia Civil de Goiás investiga uma jovem suspeita de ser a mãe do recém-nascido que foi abandonado em um lote baldio em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. O bebê foi encontrado ainda com vida, mas morreu no dia 31 de março, em um hospital em Goiânia.

De acordo com o delegado responsável pela investigação, a mulher foi encaminhada para uma unidade de saúde, pois estava com sangramento desde o dia do parto. A própria mulher teria feito a denúncia sobre o abandono do bebê.

O sargento que atendeu a ocorrência contou que ela manteve contato, sempre apresentando preocupação com o estado de saúde do recém-nascido. Estranhando a situação, o sargento conversou com familiares, mas nenhum sabia da suposta gravidez.

Diante dos fatos, a jovem foi encaminhada para a delegacia para prestar depoimento. No local, ela confirmou que estava grávida, mas escondeu porque o marido não gostaria de ter mais filhos, ele já tem outros dois de um casamento anterior.

Durante o depoimento, ela ainda contou que o marido estava viajando e aproveitou a ocasião para tomar medicamento para induzir o parto, que foi feito no banheiro de casa. Posteriormente, ela abandonou a criança no lote baldio.