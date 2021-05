Passageiros ficam feridos após ônibus bater contra árvore, em Goiânia

Passageiros do transporte coletivo ficaram feridos após um ônibus bater contra uma árvore na noite desta segunda-feira (3/5), no setor Vera Cruz, em Goiânia. Imagens mostram que a parte frontal do veículo ficou totalmente destruída e vários estilhaços foram encontrados dentro do ônibus.

De acordo com a RedeMob Consórcio, o acidente aconteceu quando o motorista tentou desviar de um motociclista que teria entrado na frente do veículo próximo ao Terminal Vera Cruz. Neste momento, segundo a empresa, o motorista do ônibus, que fazia a linha 052, teria perdido o controle da direção e acabou batendo em uma árvore. A Viação Reunidas, responsável pelo ônibus, afirmou que o motociclista fugiu do local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência e socorrer os passageiros, que não tiveram ferimentos graves. O motorista do ônibus também ficou ferido. Eles foram encaminhados para Postos de Atendimento de Saúde da região. No momento do acidente, o trânsito ficou interditado na saída de Trindade para Goiânia.

Em nota, a empresa Viação Reunidas, responsável pelo ônibus, lamentou o ocorrido e disse “está prestando todas as informações as autoridades competentes de forma a esclarecer todos os fatos”.

Empresas se manifestam sobre acidente que deixou passageiros feridos após ônibus bater contra árvore, em Goiânia

Veja nota enviada pela RedeMob Consórcio e a Viação Reunidas: