Vacinação de pessoas com comorbidades será iniciada em Goiânia

A partir desta quarta-feira (5/5) começa a próxima fase da vacinação contra a Covid-19, para pessoas com comorbidades, em Goiânia. Assim, este grupo receberá atendimento exclusivamente por agendamento, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. No total, a capital terá 12 postos distribuídos em todas as regiões, com as pessoas sendo imunizadas com vacinas da Pfizer. Além disso, outros 12 postos de vacinação serão destinados para a continuidade da aplicação das primeira e segunda dose em idosos e em profissionais da saúde.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), a vacinação contra a Covid-19 de quem tem comorbidades ocorrerá em duas fases. Assim, a primeira será para pessoas com Síndrome de Down, de 18 anos a 59 anos e pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), de 18 a 59 anos. Além disso, para gestantes e puérperas com comorbidades, de 18 a 59 anos. Ademais, para pessoas com comorbidades, de 55 a 59 anos, e também para quem tem Deficiência Permanente cadastrada no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), de 55 a 59 anos.

A segunda fase da vacinação para pessoas com comorbidade em Goiânia será iniciada logo após a conclusão da primeira. Assim, irá vacinar as pessoas com outras comorbidades contempladas pelo Ministério da Saúde, sendo organizadas por faixa etária de maneira decrescente. Além disso, irá imunizar pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC e gestantes e puérperas, independente de condições pré-existentes.

Entre as comorbidades listadas estão: diabetes, pneumopatias, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, síndromes coronarias, valvopatias, arritmias, imunossuprimidos, doença renal crônica e obesidade mórbida. Você pode conferir a listagem completa e suas especificidades no formulário de vacinação abaixo.

Formulário de vacinação

O Governo de Goiás e a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e SMS, disponibilizou para os médicos um documento único. O objetivo é organizar esta etapa da vacinação, para que o paciente comprove a comorbidade no momento de aplicação do imunizante.

No modelo de relatório médico, a SES-GO sugere que o profissional identifique com um “x” a comorbidade do paciente. Assim, este documento, atestado pelo médico e com validade de 12 meses, deverá ser entregue pelo paciente na hora da vacinação.

Baixe aqui o Formulário para Vacinação do Grupo de Comorbidades.

Postos de vacinação para quem tem comorbidades em Goiânia

– Distrito Leste

Upa Novo Mundo

Upa Chácara do Governador

– Distrito Sudoeste

CSF Residencial Itaipu

Ciams Novo Horizonte

– Distrito Noroeste

CSF Boa Vista

CSF Novo Planalto

· Distrito Norte

CSF Jd Guanabara I

– Distrito Oeste

CSF São Francisco

CSF Vera Cruz II

– Distrito Sul

UPA Jd. América

– Distrito Campinas-Centro