Viaduto desaba e deixa pelo menos 23 mortos no México

Um viaduto que conduzia a linha 12 do metrô da Cidade do México desabou na noite dessa segunda-feira (3/5). O acidente, que causou a queda dos vagões, ocorreu por volta das 22h25 do horário local e causou pelo menos 23 mortes. Carros que passavam sob o viaduto também foram atingidos.

Os números foram confirmados pela prefeita Claudia Sheinbaum, que disse haver menores de idade entre as vítimas. Segundo ela, ao menos 7 estão em estado grave.

Os trabalhos de resgate foram interrompidos ainda na noite dessa 2ª feira devido ao risco de um novo desabamento. Segundo Sheinbaum, a estrutura da estação de Olivos, linha 12 do metrô na capital mexicana, é muito “fraca”.

A área foi isolada por policiais e soldados da Guarda Nacional, e um guindaste foi enviado para estabilizar os 2 vagões que ficaram pendurados.

Uma pessoa chegou a ficar presa em um carro sob os escombros do viaduto, mas conseguiu sair com vida. Os feridos foram transferidos para diversos hospitais da cidade, e as autoridades trabalham para identificar os mortos.

O metrô da Cidade do México, inaugurado em 1969, é um dos principais meios de transporte da capital e da região metropolitana. A linha 12 foi inaugurada em 2012, quando o atual ministro das Relações Exteriores, era prefeito da Cidade do México.

“O que aconteceu hoje com o metrô é uma tragédia terrível. Minha solidariedade com as vítimas e suas famílias”, disse Ebrard no Twitter. “As causas devem ser apuradas e as responsabilidades definidas. Reitero que estou à disposição das autoridades para ajudar no que for necessário”., completou.