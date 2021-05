Aparecida de Goiânia inicia vacinação de pessoas com comorbidades

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia inicia, nesta quinta-feira (6/5), a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades. Assim, nesta primeira etapa, as pessoas poderão ser vacinadas de acordo com o quantidade de doses disponível.

Dessa forma, serão imunizadas pessoas com Síndrome de Down acima de 18 anos e portadores de doença renal crônica em terapia de substituição renal (Diálise) acima de 18 anos. Além disso, haverá vacinação em Aparecida de Goiânia para gestantes e puérperas acima de 18 anos com comorbidades. Ademais, pessoas com comorbidades de 58 e 59 anos e portadores de deficiência permanente cadastrados no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos de idade.

A coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Renata Cordeiro, afirma que, para comprovar qualquer uma das comorbidades previstas nessa etapa e ter acesso à vacina, será indispensável a apresentação de laudo médico.

Assim, a SMS desenvolveu um modelo padrão de formulário a ser utilizado no município para atestar as comorbidades. “Esse documento é para facilitar, no entanto, qualquer laudo médico simples também será aceito para validar a vacinação, desde que emitido há no máximo um ano e conste o nome completo do paciente, comorbidade descrita e assinatura do médico, com o respectivo carimbo. Receitas não serão aceitas”.

Acesse aqui o formulário padrão para comorbidades da SMS de Aparecida

Vacinação contra a Covid-19 de idosos, profissionais de saúde, segurança e salvamento em Aparecida de Goiânia

A prefeitura de Aparecida de Goiânia segue com a vacinação contra a Covid-19 em idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde e de segurança e salvamento. Assim, a imunização continua acontecendo nos drives-thru da Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela e do Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança. O horário de funcionamento é das 8h às 18h.

A SMS afirma que para receber o imunizante nesta etapa da vacinação não é necessário realizar agendamento. Assim, basta ir ao local com documento de identidade, comprovante de endereço de Aparecida e CPF ou cartão SUS.

Já os profissionais precisam comprovar atuação na área. Para eles, a aplicação da primeira dose acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e com agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. Há postos nos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim.

A vacinação da segunda dose também segue em Aparecida de Goiânia. Dessa forma, está disponível no drive-thru do Aparecida Shopping, de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. Além disso, nas UBS’s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Em ambos os casos não é necessário o agendamento. Para receber a vacina, é necessário levar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação.