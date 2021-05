Aparecida é show conta com participação de sertanejos e sorteios de prêmios

Devido a pandemia da Covid-19, o Aparecida é Show acontecerá pelo segundo ano consecutivo de forma virtual. A live, marcada para o próximo sábado (8/5), contará com a participação de sertanejos e sorteios de prêmios, tudo transmitido pelo perfil oficial da prefeitura.

Para concorrer aos prêmios é preciso ter mais de 18 anos, ser trabalhador, morador ou proprietário de empresas instaladas em Aparecida. A inscrição deve ser feita pelo site da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Pelo regulamento, cada pessoa pode se inscrever no sorteio apenas uma vez.

As inscrições seguem abertas até sábado. Mesmo durante a live, os espectadores poderão continuar se inscrevendo, até momentos antes do último prêmio ser sorteado.

Participação de sertanejos e sorteios de prêmios no Aparecida é Show

A live Aparecida é Show será transmitida pelo canal da Prefeitura de Aparecida no YouTube e contará com participação dos cantores sertanejos João Neto e Frederico, Zé Ricardo & Thiago, PH & Michel, Rogerinho Costa e do cantor gospel Marcelo Markes. A música católica ficará por conta do Ministério Fé Viva.

O humorista e publicitário aparecidense Arthur Carvalho também participa da live. A direção artística é de Anselmo Trancoso, considerado o “rei das lives”.

No evento musical, a Prefeitura de Aparecida vai comemorar os 99 anos de fundação da cidade promovendo o sorteio de um carro Renault Kwid zero km; um caminhão de prêmios da Novo Mundo e Montreal; uma moto oferecida pela Moto Aires, e 10 vales compras de R$ 800 por mês em supermercado, durante um ano.

O sorteio ocorrerá através de um sistema eletrônico que, conforme a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Aparecida, assegura transparência e integridade. Esse sistema já foi utilizado pela Prefeitura de Aparecida em outras ocasiões, acompanhadas pelo Ministério Público. Todo o sorteio será auditado pelo Procon Municipal.