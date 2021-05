Com 15 regiões em calamidade, Goiás passa de 560 mil casos de Covid-19

Segundo o Painel Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO), nesta quarta-feira (5/5), 15 regiões de Goiás estão em situação de calamidade, conforme indica o mapa de monitoramento por região de saúde. O Estado também registra mais de 560 mil casos de Covid-19.

O Estado foi dividido em 18 regiões e foi criado um mapa de risco que mostra o resultado do índice de riscos da Covid-19 por região. Essa divisão por áreas de monitoramento foi definida pelo Governo de Goiás em relação a pandemia da Covid-19.

Destas 18 regiões, segundo o mapa de risco, 15 estão em situação de calamidade, indicada pela cor vermelha, três estão em situação crítica, indicada pela cor laranja e nenhuma está na situação de alerta, que é indicada pela cor amarela.

O relatório da SES-GO da semana passada, aponta que 15 regiões de Goiás estavam em situação de calamidade, duas em situação crítica e uma em situação de alerta.

Goiás tem 15 regiões em situação de calamidade e mais de 560 mil casos confirmados de Covid-19

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela SES-GO nesta quarta-feira (5/5), em Goiás há 562.073 casos confirmados de Covid-19. Destes, há o registro de 535.356 pessoas que já se recuperaram da doença e há 435.882 casos suspeitos em investigação, 269.483 casos suspeitos já foram descartados.

No Estado há 15.424 óbitos confirmados de Covid-19 até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,75%. Há 291 óbitos suspeitos que estão em investigação.

De acordo com o painel, nas últimas quatro semanas Goiás registrou 10.839 novos casos de infectados pela Covid-19. Sendo 51.70% dessas contaminações em pessoas do sexo feminino e 48.30% em pessoas do sexo masculino. Ainda segundo o painel, 4.556 pessoas se recuperaram da Covid-19 nas últimas quatro semanas.

O número de óbitos por Covid-19 registrado nas últimas quatro semanas em Goiás, foi de 860. Sendo a maioria de pessoas com idades entre 60 e 69 anos, com um total de 232 óbitos confirmados. As pessoas do sexo masculino representam 56.40% dos óbitos nas últimas semanas. Os dados foram atualizados no painel às 17h40.