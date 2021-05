Anápolis inicia vacinação de pessoas com comorbidades nesta sexta (7)

A Prefeitura de Anápolis inicia nesta sexta-feira (7/5) a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades. Serão imunizados pacientes renais crônicos em diálise e pessoas com síndrome de Down acima de 18 anos, que já foram cadastrados pelas instituições competentes.

Segundo o secretário municipal de saúde de Anápolis, Júlio César Spíndola, os pacientes renais serão vacinados nas próprias unidades de tratamento e as pessoas com Síndrome de Down deverão receber a vacina em um dos oito pontos de vacinação.

O cadastro e vacinação das pessoas com as demais comorbidades, com faixa etária de 55 a 59 anos começa na próxima segunda-feira (10/5). Também serão vacinadas gestantes e puérperas (45 dias pós-parto), acima de 18 anos e pessoas com deficiência, cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC), com idade entre 55 e 59 anos.

Para a realização do cadastro de pessoas com comorbidades, será necessário anexar o laudo médico; para gestantes, os exames de gravidez; e puérperas, a certidão de nascimento do recém-nascido. O cadastro pode ser feito através do link: vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar.

“Se a pessoa finalizar o cadastro, conforme os critérios, pode procurar imediatamente um dos pontos de vacinação”, explica o secretário de saúde.

De acordo com a Prefeitura de Anápolis, a vacinação acontece em pontos exclusivos para pedestres, que funcionam no ginásio da UniEvangélica, no Banco de Leite e na unidade de saúde Santa Maria de Nazareth. E em sistema drive-thru: na CMTT, no Ginásio Internacional Newton de Faria e unidades de saúde do JK, Arco-Íris e Anexo Itamaraty.

Segundo a prefeitura, a vacina para pedestres não será aplicada em pontos de drive-thru, assim como pessoas em veículos não receberão a dose em unidades voltadas para imunizar pedestres. A medida tem como objetivo a organização das filas.

A Prefeitura de Anápolis continua a aplicação da primeira dose em idosos com idade igual ou superior a 60 anos já cadastrados, e em profissionais de saúde e segurança acima de 18 anos, conforme listas enviadas pelos conselhos das categorias.

A vacina da AstraZeneca também estará disponível para profissionais da saúde. Segundo a prefeitura, em idosos será feita a aplicação apenas da primeira dose já que o município aguarda o envio de imunizantes da Coronavac para a aplicação da segunda dose.

A Secretaria Municipal de Saúde explica que as pessoas que tiveram Covid-19 devem aguardar no mínimo 30 dias para receber a vacina e pacientes que usam medicamentos imunossupressores, em tratamento oncológico ou hemodiálise, precisam ter autorização médica para tomar a dose.