Aparecida inicia vacinação de pessoas com comorbidades; veja onde se imunizar

A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) já iniciou a vacinação de pessoas com comorbidades contra a Covid-19, seguindo o Programa Nacional de Imunizações (PNI). Nessa primeira etapa da fase das comorbidades, serão contempladas, de acordo com o quantitativo de doses disponível:

Pessoas com Síndrome de Down acima de 18 anos;

Portadores de doença renal crônica em terapia de substituição renal (Diálise) acima de 18 anos;

Gestantes e Puérperas acima de 18 anos com comorbidades;

Pessoas com comorbidades de 58 e 59 anos;

Portadores de deficiência permanente cadastrados no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos de idade.

Onde se vacinar

Sem agendamento prévio e levando documento de identidade, comprovante de endereço, CPF ou cartão SUS, cartão de vacinação e o laudo médico atestando a comorbidade:

Drive-thru da Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela (de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h);

Drive-thru do Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança (de segunda a sexta-feira das 8h às 18h).

Com agendamento prévio pelo aplicativo “Saúde Aparecida” e levando documento de identidade, comprovante de endereço, CPF ou cartão SUS, cartão de vacinação e o laudo médico atestando a comorbidade:

UBSs dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim.

Portadores de doença renal crônica em terapia de substituição renal (Diálise) acima de 18 anos serão vacinados in loco nas clínicas de tratamento.

Próximas fases da vacinação de pessoas com comorbidades, em Aparecida de Goiânia

Seguindo o PNI, a vacinação das pessoas portadoras de comorbidades foi dividida em etapas. Após a vacinação desse primeiro grupo, as outras situações serão atendidas. As comorbidades contempladas ao longo da Campanha são: diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves; Hipertensão Arterial Resistente (HAR); Hipertensão arterial estágio 3; Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade; Insuficiência cardíaca (IC); Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndromes coronarianas; Valvopatias; Miocardiopatias e Pericardiopatias; Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênita no adulto; Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados; Doença cerebrovascular; Doença renal crônica; Imunossuprimidos; Anemia falciforme; Obesidade mórbida; Síndrome de down; e Cirrose hepática.

Aplicação da 2ª Dose em outros grupos

A aplicação da segunda dose dos imunizantes segue normalmente na cidade, disponível no drive-thru do Aparecida Shopping, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas, e nas UBS´s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. Em ambos os casos, sem necessidade de agendamento. Para receber a vacina, é necessário levar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação.