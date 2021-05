Após relacionamento virtual, homem é preso por divulgar imagens nua de jovem de Guapó

Um homem de 26 anos, morador de São Paulo, foi preso na manhã desta quinta-feira (6/5) suspeito de divulgar imagens nua de uma jovem de Guapó, em Goiás. Ele teria mantido um relacionamento virtual com a vítima e, por não aceitar o término, começou a divulgar as imagens da jovem na internet.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a vítima ainda era adolescente quando o suspeito começou a ameaçá-la e obrigá-la a mandar fotos e vídeos nua. Ela já teria tentado até mesmo suicídio. A operação foi batizada de Revange Porn.

A ação contou com a participação da PC de Guapó, com apoio da PC de São Paulo, através do Grupo de Operações Especiais (GOE) e Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de Bauru, em São Paulo.

Investigação do homem preso por divulgar imagens nua de jovem de Guapó

Foi cumprido na manhã desta quinta-feira (6/5) um mandado de busca e apreensão e medida cautelar diversa da prisão contra o homem, que durante três anos, através de ameaças, exigia que uma mulher mandasse imagens nua. As ameaças começaram quando ela tinha 15 anos.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima é da cidade de Guapó e o suspeito da cidade de Bauru, em São Paulo. Eles se conheceram através de rede social e tinham um relacionamento virtual. Depois que a vítima decidiu não manter mais o relacionamento, ele criou vários perfis falsos para divulgar as imagens da vítima. Ele sempre exigia mais fotos, ameaçando divulgar outras na cidade onde ela morava.

Quando a vítima o bloqueava, o suspeito utilizava perfis falsos para procurar as amigas da vítima e mandar seus vídeos íntimos. Ele chegou a criar um site de notícias na cidade de Guapó para divulgação dos vídeos, além de colocar em sites pornográficos.

Após três anos de ameaças, a vítima, com o apoio de sua atual sogra, procurou a Delegacia de Guapó e denunciou o caso. As investigações apontaram que todos os perfis falsos eram administrados pelo suspeito.

Durante o cumprimento dos mandados, foi apreendido o notebook e o aparelho celular do suspeito, que serão periciados para saber se há outras vítimas. Em sede de interrogatório, o suspeito confessou a prática criminosa e disse estar arrependido.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s0b6bb8f5-0959-4260-9aa0-dc4e17089a2b’]