Centro Livre de Artes promove evento InterArtes On-line

O Centro Livre de Artes (CLA), localizado no Bosque dos Buritis, em Goiânia, irá celebrar, no próximo sábado (8/5), o Dia do Artista Plástico. Assim, irá promover o InterArtes On-line. O evento é uma mostra artística de diversos trabalhos realizados pelos alunos durante oficinas oferecidas pela escola através dos núcleos de Linguagens Artísticas.

A programação do InterArtes On-line também contará com oficinas. Assim, há temas como Teoria da Cor, Mandalas, Dança Circular Sagrada e Gravura, todas ministradas pelos professores do CLA, em Goiânia.

Por conta da pandemia, em 2021 o InterArtes On-line, do Centro Livre de Artes será realizado de maneira totalmente virtual, por meio do Facebook, Instagram e YouTube. Assim, estas redes receberão conteúdos com fotos e vídeos das atividades dos alunos e professores. Além disso, serão disponibilizados os links para participação nas oficinas via Zoom, Meet e Teamlink.

Segundo a diretora do CLA, Maria Tereza Musse, o maior desafio neste ano foi transformar um evento presencial e realizado em espaço aberto, em um evento totalmente on-line. “Acreditamos que neste novo formato alcançaremos uma visibilidade e compartilhamentos que nos proporcionarão novas possibilidades de mostrar o trabalho realizado e de festejar, mesmo à distância, a nossa arte junto aos nossos alunos e comunidade”, afirma.

Em 2021, o InterArtes On-line acontece em ação conjunta com o projeto Orquestra Solidária, apoiado pela Orquestra Sinfônica de Goiânia. “Faremos a divulgação para arrecadação de alimentos destinados à montagem de cestas básicas para o auxílio de famílias necessitadas”, completa a diretora.

Serviço: Centro Livre de Artes (CLA) promove InterArtes On-line

Quando: Sábado (8/5)

Local: Facebook, Instagram e YouTube