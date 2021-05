Ciclista morre após ser atropelado na BR-452, em Rio Verde

Um ciclista morreu, na noite desta quarta-feira (5/5), após ser atropelado no km 1 da BR-452, em Rio Verde, região sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 19h40.

A vítima, um homem aparentando ter aproximadamente 40 anos, pele clara, usava óculos, bermuda e camiseta. Ele não havia sido identificado até a manhã desta quinta-feira (6/5). Segundo a corporação, a iluminação na região é precária.

A PRF e a Polícia Civil de Rio Verde analisam imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar o outro veículo envolvido. A PRF ainda pede o apoio de cidadãos que porventura tenham presenciado o acidente para que informem a polícia ajudando na identificação.

Além do ciclista que morreu atropelado na BR-452, em Rio Verde, um motociclista morreu em Goiânia

Um motociclista, de 63 anos, morreu após ser atingido por um carro no último dia 19 de abril. A batida aconteceu na Avenida Sergipe esquina com Rua Senador Morais Filho, no Setor Campinas, em Goiânia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência, mas encontrou a vítima já sem vida.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima conduzia a motocicleta pela Rua Senador Morais Filho e no cruzamento com a Avenida Sergipe colidiu com o veículo, que era conduzido por um homem de 45 anos.

Testemunhas relataram que o motorista do veículo não teria respeitado a sinalização e passou no sinal vermelho, momento que atingiu o motociclista.

A Dict ainda relatou que o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Além disso, dentro do carro teria sido encontrada uma lata de cerveja. O motorista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame clínico e o laudo médico indicará se o crime foi culposo ou doloso.