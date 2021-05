Como Fernando do Grupo Casoto, criador de um método de atendimento a dependentes se destacou na área da saúde mental

Nascido e criado em São Paulo, hoje com 38 anos Fernando Casoto teve uma vida de extrema proximidade a dependência química e com o alcoolismo dentro de casa desde seu nascimento, criado pelos avós por seus pais serem viciados ele foi crescendo vendo diariamente dentro de casa o poder devastador das drogas lícitas e ilícitas na vida de seus familiares.

Aos 16 anos acabou entrando no mundo das drogas através de amigos na escola, com uma predisposição já em seu organismo para dependência ele se jogou de cabeça no submundo usando diversas substâncias.

Com 24 anos ele foi internado em uma comunidade terapêutica na cidade de Suzano- SP, onde passou por um processo doloroso de desintoxicação sofrendo as fortes dores da abstinência física e mental.

Ele conta nesta história que embora tenha ido para uma clínica de recuperação de forma voluntária a vontade de desistir era constante e só encontrou forças através das terapias em grupos a espiritualidade foi fundamental e o que ele considera ser mais importante o reconhecimento de que tinha perdido o controle de total de sua vida e que não queria mais viver aquilo.

Embora tenha tido muitos problemas com a dependência química ao longo de sua vida, ele sempre atuou na área comercial de escolas de inglês, restaurantes e com uma habilidade ímpar na área tecnológica da informação.

Dentro da reabilitação segundo ele teve uma luz ao ver diversas famílias desesperadas em tratar seu dependente porém muitas vezes a localização a condição não permitia e até mesmo a dificuldade da desistência uma vez que o paciente dentro da comunidade podia ir embora quando queria.

Foi aí que Fernando Casoto decidiu criar uma empresa voltada ao direcionamento, auxílio e encaminhamento para internação e tratamento de dependentes químicos e ajuda aos familiares de dependentes em todo território nacional.

E assim proporcionar uma perspectiva de qualidade de vida, sempre com melhoria contínua, baseada em uma conduta ética de confiança e integridade.

Seu primeiro dia após concluir o tratamento foi criar esta empresa intitulada Clínica de Recuperação Grupo Casoto que hoje é a pioneira no segmento com 17 anos no mercado já direcionou e tratou mais de 25.000 pessoas em uma clínica seja ela de forma voluntária ou involuntária.

Hoje Fernando tem opções de quase 90 unidades estas mesmas situadas no Brasil e exterior o que mostra que quando se tem um objetivo o reconhecimento que você precisa sair da zona de conforto a pessoa pode mudar por completo a sua vida pessoal, financeira e ainda impactar a vida de milhares de pessoas, suas ações foram todas sempre no pensamento de a pessoa encontrar em sua empresa a opção adequada de valores e localização e não deixar o dependente se apoio.

Ele tem feito tanto sucesso que recebe clientes do Brasil e do exterior para fazer tratamento em suas clínicas. E seus pacientes recebem tratamento VIP, com o que há de melhor na recuperação e desintoxicação no mundo.

Fernando fundador do Grupo Casoto hoje tem 4 filhos é casado e com um enorme sonho de estar presente em todos países, e para isso ele diz que está diariamente através da tecnologia ajudando muito as pessoas se conectarem mais rápido a uma clínica de recuperação próxima de sua cidade, buscando inovar sempre está conexão família x tratamento busque ajuda é possível vencer os vícios.

