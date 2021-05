Detento morre após troca de tiros com policiais no presídio de Aparecida

Um detento morreu dentro da Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia (CPP), após troca de tiros com policiais na manhã desta quinta-feira (6/5). A informação foi confirmada pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP).

Segundo a DGAP, diariamente são realizados procedimentos operacionais padrão de revista nas 100 unidades prisionais do Estado, ação realizada para a manutenção da ordem e disciplina nos presídios, além de coibir a prática de atos ilícitos nos locais.

Durante a ação realizada na CPP, um dos detentos sacou uma arma e atirou contra os agentes do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope), que revidaram. O caso segue investigado parar apurar como os detentos tinham acesso a armamentos.

Troca de tiros com policiais no presídio de Aparecida resulta em morte de detento

De acordo com a DGAP, o caso aconteceu durante um procedimento operacional padrão de revistas diárias na unidade. Policiais penais do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope) adentraram ao pavilhão da ala da CPP, momento que um dos detentos sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a equipe, alvejando o escudo. Um dos policiais do Gope então revidou para conter a ação do agressor.

O detento foi levado ao posto de saúde da CPP para atendimentos necessários e, imediatamente, foram acionados o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) para atendimento médico de emergência. Entretanto, o preso não resistiu e morreu. O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) foi acionado.

Diante do ocorrido, as autoridades policiais competentes foram informadas sobre o fato para a providencias necessárias. De acordo com a DGAP, “a instituição apura o ocorrido para apresentar as devidas respostas sobre detentos estarem munidos de armamentos, além de instaurar procedimentos administrativos internos para aplicação das sanções disciplinares aos presos envolvidos no fato, conforme determina a Lei de Execução Penal.”.