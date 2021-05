Goiânia abre mais postos de vacinação para pessoas com comorbidades

A partir desta quinta-feira (6/5) a prefeitura de Goiânia passa a ter mais seis postos de vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades. Assim, o total de locais para imunização sobre de 12 para 18. Os novos postos são escolas municipais onde será aplicada a vacina da AstraZeneca/Fiocruz, que não precisa ser acondicionada em unidades de saúde, como a Pfizer/BioNTech.

A Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS) também segue com a vacinação da primeira e segunda doses em idosos acima de 60 anos nesta quinta. Assim, podem ser vacinadas pessoas com as iniciais de J a M. Além disso, na sexta-feira (7/5), com iniciais de N a Z. Também estão sendo imunizados profissionais da saúde.

Para os trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades é necessário realizar agendamento, que pode ser feito pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.

Segundo a SMS, para todos que forem se vacinar são necessários documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de endereço. Para o grupo com comorbidades (veja a lista abaixo), a Secretaria solicita, preferencialmente, a apresentação do formulário para vacinação. Na impossibilidade de preenchimento do formulário, é aceito laudo ou relatório médico emitido há menos de 12 meses.

Além disso, gestantes ou puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) precisam apresentar cópia e original de relatório médico ou prescrição médica da vacina com a indicação da comorbidade.

Acesse aqui e confira todos os postos de vacinação em Goiânia.

Quem se vacina na 1ª fase da vacinação para pessoas com comorbidades

A vacinação contra a Covid-19 para quem tem comorbidades em Goiânia ocorrerá em duas fases. Assim, a primeira será para pessoas com Síndrome de Down, de 18 anos a 59 anos e pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), de 18 a 59 anos. Além disso, para gestantes e puérperas com comorbidades, de 18 a 59 anos. Ademais, para pessoas com comorbidades, de 55 a 59 anos, e também para quem tem Deficiência Permanente cadastrada no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), de 55 a 59 anos.

Entre as comorbidades listadas estão: diabetes, pneumopatias, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, síndromes coronarias, valvopatias, arritmias, imunossuprimidos, doença renal crônica e obesidade mórbida. Você pode conferir a listagem completa e suas especificidades no formulário de vacinação.

Baixe aqui o Formulário para vacinação do grupo de comorbidades em Goiânia.