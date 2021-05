Jovem é esfaqueado durante briga na Região da 44, em Goiânia

Um jovem foi esfaqueado durante uma briga na tarde desta quarta-feira (5/5), na Região da 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia. Testemunhas imobilizaram homem suspeito de ser o autor das facadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), o jovem, que não teve a identidade revelada, ficou com cortes extensos no braço esquerdo, tórax e cabeça e precisou ser levado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), na tarde da última quarta-feira (5/5), várias pessoas chamaram por socorro em uma galeria da Região da 44, relatando que uma pessoa havia sido esfaqueada.

De acordo com a Polícia Militar, o homem imobilizado pelas pessoas que testemunharam as facadas, foi preso no local e conduzido para a Central de Flagrantes de Goiânia. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a Polícia Civil de Goiás ( PCGO), a PM impediu que o homem suspeito fosse linchado pelas testemunhas, que se aglomeraram no local. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito confessou ter esfaqueado o rapaz e justificou que teria sido agredido por ele com tapas e que por isso comprou uma faca para se defender.

Como o nome do jovem esfaqueado não foi divulgado, o Dia Online não conseguiu atualizações sobre o estado de saúde dele.

Além do jovem esfaqueado durante briga na Região da 44, outro foi esfaqueado por vizinho em aniversário, em Aparecida de Goiânia

No dia 13 de março do ano passado, um jovem de 25 anos foi esfaqueado pelo vizinho durante sua própria festa de aniversário, no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia. Informações apontam que o crime aconteceu após o vizinho entrar de “penetra” na festa.

O aniversariante estava com alguns amigos em casa quando o vizinho teria pulado o muro e entrado na residência. O dono da casa teria pedido ao vizinho para que ele saísse, mas o suspeito não teria aceitado e iniciado uma discussão.

Ambos teriam trocado socos e chutes, até o vizinho pegou uma faca e acertou o aniversariante. A vítima foi socorrida com ferimentos no pescoço, no peito e na mão e encaminhado, em estado grave, para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Ele passou por uma cirurgia. Após o crime, o vizinho suspeito fugiu.