Prefeitura de Goânia libera funcionamento da Feira Hippie nesta sexta (7)

A Prefeitura de Goiânia atendeu pedido dos trabalhadores da Feira Hippie e liberou o funcionamento das atividades comerciais nesta sexta-feira (7/5) devido à comemoração do Dia das Mães. A decisão foi confirmada por meio da Portaria 045 de 2021 publicada nesta quinta-feira (6/5).

De acordo com o documento, a montagem da Feira será liberada a partir da 0h desta sexta-feira (7) até às 15h do domingo (9/5). Além disso, deverão ser obedecidas todas as medidas e protocolos sanitários de funcionamento estabelecidas pelo Decreto nº 1.601, de 22 de fevereiro de 2021. Com isso, neste final de semana as bancas montadas são de números ímpares.

Feira Hippie funciona excepcionalmente nesta sexta-feira (7)

Segundo o secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, Paulo Henrique, a liberação ocorreu após diálogo com os trabalhadores. “Nós ouvimos as demandas dos feirantes e levamos ao prefeito Rogério Cruz, que foi sensível e autorizou o funcionamento excepcionalmente nesta sexta-feira.”

O presidente da Associação da Feira Hippie, Valdivino da Silva, disse que a expectativa é que as vendas tenham uma alta considerável. “Essa foi uma decisão muito acertada. […] nossas vendas terão uma aquecida por causa do comércio no atacado”, afirma.

O presidente da Associação da Feira Hippie garante que, além dos supervisores de feira, os próprios trabalhadores farão a fiscalização em relação aos protocolos sanitários. “Nós estamos utilizando nossas redes sociais para alertar sobre os protocolos de segurança. Em caso de descumprimento acionamos a Guarda Civil Metropolitana”, garante.

Covid-19 em Goiânia

Dados do boletim epidemiológico desta quinta-feira (7/6) apontam que Goiânia já registra 151.715 casos confirmados de Covid-19 e 4.562 mortes. Nas últimas 24 horas foram 345 novos casos e três mortes. Há 145.142 recuperados, 1.419 internados e 571 em acompanhamento domiciliar.

O informe epidemiológico ainda aponta que percentual de casos em profissionais da área da saúde é de 3%. A categoria mais afetada são os técnicos de enfermagem, seguidos de enfermeiros, médicos e agentes de saúde pública.