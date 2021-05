Saúde suspende vacinação de profissionais da segurança pública de Goiás

Na manhã desta quinta-feira (6/5), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) suspendeu a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em profissionais das forças de segurança pública e salvamento, que não estão em atividades operacionais e em contato com o público.

Na última terça-feira (4/5), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) que permitia a vacinação contra a Covid-19 de todos os profissionais das forças de segurança. A liminar foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e deferida pelo ministro Edson Fachin.

Segundo o MPGO, a vacinação de toda a categoria, como estava sendo feito em Goiás, desobedece as previsões do Plano Nacional de Vacinação (PNI), que prevê que apenas profissionais que estejam exclusivamente em atividades operacionais e em contato com o público sejam vacinados.

De acordo com a SES-GO, os profissionais que que já receberam a primeira dose da vacina, poderão ser imunizados com a dose de reforço.

SES-GO suspende aplicação da 1ª dose em profissionais da segurança pública e policias civis se contaminam três vezes mais que a população

Por meio de nota, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Goiás (Sinpol-GO), informou que a decisão do STF não interfere na vacinação dos policiais civis e que praticamente todo o efetivo já foi imunizado. Segundo o Sinpol-GO, os policiais civis se contaminam três vezes mais que a população em geral. Já são quase 700 policiais que se contaminaram e 13 morreram, desde o começo da pandemia da Covid-19.

“A vacinação é uma luta do Sinpol-GO e garante que a sociedade continue sendo atendida sem que isso custe a vida de nossos policiais. O trabalho nas delegacias não parou durante toda a pandemia, que já dura um ano e dois meses, mas houve restrições”, completou.

Sobre a vacinação em Goiás, segundo o levantamento divulgado pela SES-GO na tarde desta quinta-feira (6/5), referente à primeira dose, foram aplicadas 995.337 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado.

Em relação à segunda dose, 511.019 pessoas foram vacinadas. O Estado de Goiás já recebeu 2.066.830 doses de imunizantes, sendo 1.223.080 da CoronaVac, 826.200 da AstraZeneca e 17.550 da Pfizer.