Dia das Mães: Procon encontra variação de até 260% nos preços de presentes

Uma pesquisa feita pelo Procon Goiânia entre os dias 27 de abril a 4 de maio identificou uma variação de até 260% nos preços de presentes para o Dia das Mães. O levantamento foi feito em 25 estabelecimentos comerciais e sites de diferentes segmentos. Foram pesquisados 28 produtos entre flores, perfumes, relógios, Smartphones, eletrônicos, artigos de ginástica, informática e cestas de café da manhã.

O Procon orienta que o consumidor deve sempre estar atento na compra de produtos em promoção, pois o estado geral do produto deve ser especificado no pedido ou nota fiscal, assim como as possíveis condições para troca.

Ao fazer compras pela internet, o consumidor deve salvar todos os documentos que demonstrem a oferta e a confirmação do pedido.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em compras feitas fora do estabelecimento, o consumidor tem sete dias para “se arrepender”, cancelar a compra, devolver o produto e pedir o dinheiro de volta, o prazo passa a contar da data de entrega do produto.

O presidente do Procon Goiânia, Gustavo Cruvinel, reforça a importância de o consumidor fazer pesquisa de preço antes de realizar a compra dos presentes para o Dia das Mães.

“Tão importante quanto acertar no presente do Dia das Mães é sair às compras já com uma definição do que vai adquirir. Faça uma lista do produto ou serviço que deseja e estipule um limite de gasto. Faça a pesquisa de preços por meio de aplicativos e sites de comparação de preços “, explica.

Variação de até 260% nos preços dos presentes para o Dia das Mães

O presente com a maior diferença, de 260%, foi no vaso de orquídea. Esse produto pode ser encontrado por R$ 50 em uma floricultura e em outro estabelecimento por R$ 180.

Nos artigos de ginástica, a maior variação de preço foi de 244%. Já nos produtos eletrônicos, a oscilação varia a partir de 159%. Em relação às cestas de café da manhã, a pesquisa encontrou diferença de 33 % na cesta pequena. Já na cesta grande a variação foi de 125%. Os preços variam de R$ 150 a R$ 450.

Os produtos que apresentaram menores variações foram os perfumes (13,34%), notebooks (15,27%), Smartvs (16,66%) e smartphones (20%).