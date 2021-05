Estelionatários são presos com vários documentos falsos na BR-153, em Uruaçu

Três homens suspeitos de estelionato foram presos com vários documentos falsos na noite desta quinta-feira (6/5), na BR-153, no município de Uruaçu, no norte do estado. O flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante abordagem policial o trio apresentou atitudes suspeitas, por isso os policiais fizeram uma busca minuciosa no carro, momento que encontraram cédulas de identidades e CNHs falsas, folhas de cheque, máquinas de cartão e cartões clonados.

Os estelionatários presos com documentos falsos na BR-153, em Uruaçu

De acordo com a PRF, por volta das 20h30 os policiais abordaram uma caminhonete ocupada pelos três homens. Eles ficaram nervosos e inquietos com a presença policial, até que um deles foi visto tentando esconder um aparelho celular na região das nádegas, aumentando a suspeita de que transportavam algum ilícito.

Durante a busca no veículo, os policiais encontraram diversas identidades com a mesma foto e dados pessoais diferentes, comprovantes de compras fraudulentas em nome de terceiros, cédulas de CNHs com indícios de falsificação, pendrives e computador usados nas práticas criminosas pelo grupo. Ainda foram encontradas folhas de cheque, máquinas de cartão e cartões clonados.

Os policiais apuraram que dois homens já foram condenados pelos crimes de estelionato e uso de moeda falsa. Os três foram detidos e encaminhados para a Polícia Civil de Uruaçu.

De acordo com o Inspetor Newton Morais, devido os vários documentos falsos, os suspeitos ainda não foram identificados. Eles devem passar por datiloscopia, que é o processo de identificação humana por meio das impressões digitais.

Com documento falso, homem tenta passar cheque de R$ 38 mil em banco de Rio Verde

Em janeiro do ano passado, um homem foi flagrado, tentando passar um cheque de R$ 38 mil em banco, portando documento falso, em Rio Verde. O gerente acionou a Polícia Militar pois suspeitou da atitude do suspeito.

Quando chegou na agência bancária, o homem demonstrou bastante nervosismo. Durante a abordagem policial, o suspeito apresentou resistência e precisou ser algemado. Ao solicitar a identificação do suspeito, o mesmo apresentou uma documentação falsa. Questionado sobre a origem do cheque, o homem alegou que o cheque era verdadeiro.

Contudo, o homem foi conduzido à delegacia para providências cabíveis, ficando a cargo do Delegado de Polícia.