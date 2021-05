Goiás recebe mais 132,8 mil vacinas; novo lote é destinado para 2ª dose

Goiás recebeu, na madrugada desta sexta-feira (7/5), o 18º carregamento de vacinas contra a Covid-19 que conta com 132,8 mil doses da AstraZeneca. O novo lote é destinado para a aplicação da 2ª dose e será estocado.

O governador Ronaldo Caiado (DEM) informou que a destinação da remessa deve ser reservada para atender à recomendação de nota técnica que deve ser emitida pelo Ministério da Saúde (MS) ainda nesta sexta-feira. Até a definição, o lote recebido será estocado, com previsão de uso para segunda dose. “A princípio, este lote não terá a distribuição imediata. Será estocado aqui até que chegue o momento adequado para que a gente distribua aos municípios”, pontuou Caiado.

O secretário de Estado Saúde, Ismael Alexandrino, comentou a perspectiva não confirmada de utilização da remessa recebida nesta sexta-feira para a primeira dose. “Calibramos a nossa expectativa e esperamos esse posicionamento oficial do Ministério da Saúde. Se houver alguma reversão de entendimento, conseguimos ampliar ainda mais esse grupo de comorbidades, que é grande, 616 mil pessoas”, comentou.

O titular da SES avaliou ainda a “queda sustentada” nos indicadores da pandemia. “Está há mais de 40 dias em queda no número de pedidos de internação em UTI [Unidade de Terapia Intensiva]. Tem sido muito perceptível nos últimos oito dias. Estamos abaixo de 80% [de ocupação]. Já percebemos que o mapa de risco deu uma clareada”, analisou. No entanto, Ismael advertiu que ainda assim os cuidados devem ser mantidos. “Estamos em franco momento de pandemia“, ressaltou.

Chegada de novas doses de vacina contra a Covid-19 em Goiás

De acordo com Caiado, outras 32.200 doses da CoronaVac devem chegar no próximo sábado (8/5). Para essa remessa também há previsão inicial de que seja utilizada para a segunda dose. “Nós esperamos um outro calendário, a partir de domingo ou de segunda-feira, para que possamos ampliar e dar continuidade à primeira dose”, avaliou.

O secretário de Estado Saúde, Ismael Alexandrino, pontuou que, com a última remessa recebida, com 211 mil doses, há vacinas para finalizar a vacinação de idosos em municípios que ainda não concluíram o grupo e prosseguir a vacinação das pessoas com comorbidades nos locais em que a campanha encontra-se mais avançada. “Até chegar a próxima remessa para D1 [primeira dose], nós temos as vacinas de comorbidades”, afirmou.

Na fase atual da vacinação, estão priorizadas as pessoas com 18 anos ou mais que se encaixem nos seguintes casos: Síndrome de Down, pacientes renais crônicos em terapia de substituição renal (diálise) e gestantes ou mulheres no pós-parto com comorbidades. Ainda neste grupo, estão incluídas as pessoas com comorbidades definidas no Plano Nacional de Imunização na faixa etária de 55 a 59 anos, bem como aquelas que se enquadram nas deficiências cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Até agora, o Governo de Goiás recebeu mais de 2 milhões de doses de imunizantes, sendo 1,2 milhão da CoronaVac, 826 mil da AstraZeneca e 17 mil da Pfizer.