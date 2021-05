Grave acidente deixa dois feridos na GO-420, em Brazabrantes

Um grave acidente registrado na tarde desta sexta-feira (7/5) deixou duas pessoas feridas na GO-420, no município de Brazabrantes, a cerca de 42 quilômetros de Goiânia. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goianira foi acionada para atender a ocorrência.

De acordo com a corporação, um carro de passeio com dois ocupantes teria batido contra uma árvore às margens da rodovia, próximo a cidade de Brazabrantes.

Quando os bombeiros chegaram no local se depararam com as duas vítimas feridas, que estavam conscientes e com sinais vitais estáveis. Elas foram transportadas para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Nas fotos registradas pelos militares que atenderam a ocorrência, é possível ver que o veículo ficou totalmente destruído. Não há informações sobre a dinâmica ou o que teria causado o acidente.

Além do grave acidente que deixou dois feridos na GO-420, em Brazabrantes, outro deixou um morto na GO-480

Um outro acidente registrado na tarde desta quinta-feira (6/5) deixou um morto e outro ferido na GO-480, entre o Distrito de Cirilândia e Santa Isabel, no interior do estado. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO) também foi acionado para socorrer as vítimas.

Quando os militares chegaram no local do acidente encontraram duas vítimas que estavam em uma motocicleta. O veículo teria se envolvido em no acidente com um carro de passeio.

Os militares realizaram os primeiros socorros em uma das vítimas, que foi transportada para o Hospital de Ceres por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU). A segunda vítima não resistiu e morreu ainda no local. O corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Militar (PM) e, posteriormente, recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O Corpo de Bombeiros ressalta que, em caso de emergência, é necessário acionar a corporação através do telefone 193.