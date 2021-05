Motociclista morre após ser arrastado por caminhão na GO-040, em Goiânia

Um motociclista de 23 anos morreu na tarde desta sexta-feira (7/5) após ser arrastado por um caminhão na GO-040, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações e vestígios obtidos no local, a vítima conduzia a motocicleta Yamaha/Factor pela rodovia GO-040, no sentido Aparecida de Goiânia/Goiânia, pela faixa de rolamento esquerda.

Na frente da motocicleta seguia um veículo de passeio, que transportava uma escada no teto do carro. Em determinado trecho, a escada se desprendeu e caiu na pista.

O motociclista tentou desviar da escada, mas perdeu o controle da direção, colidiu no para-lama direito do carro e derivou para a faixa direita. No local trafegava um caminhão, que arrastou a motocicleta e o piloto pela pista.

O motociclista, que trabalhava como entregador, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Uma perícia deve indicar se o acidente foi doloso ou culposo.

Além do motociclista que morreu após ser arrastado por caminhão na GO-040, em Goiânia, outro acidente deixou três feridos na BR-060

Um capotamento registrado na tarde desta sexta-feira (7/5) deixou três pessoas feridas na BR-060, na divisa entre Trindade e Abadia de Goiás. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para socorrer as vítimas.

Quando os militares chegaram no local, um dos homens já estava fora do veículo, consciente, andando e sem lesões aparentes. Os outros dois estavam dentro do carro, com escoriações diversas e cada um com fratura em membro superior. Após o atendimento, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Grave acidente deixa dois feridos na GO-420, em Brazabrantes

Um grave acidente registrado na tarde desta sexta-feira (7/5) deixou duas pessoas feridas na GO-420, no município de Brazabrantes, a cerca de 42 quilômetros de Goiânia. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goianira foi acionada para atender a ocorrência.

De acordo com a corporação, um carro de passeio com dois ocupantes teria batido contra uma árvore às margens da rodovia, próximo a cidade de Brazabrantes.

Quando os bombeiros chegaram no local se depararam com as duas vítimas feridas, que estavam conscientes e com sinais vitais estáveis. Elas foram transportadas para o Hugol, em Goiânia.