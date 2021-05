Policiais penais protestam por reajuste salarial, em Aparecida de Goiânia

Policiais penais de Goiás realizaram uma manifestação na manhã desta sexta-feira (7/5) em frente ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Entre as reinvindicações, a categoria pediu reajuste salarial e convocação dos aprovados no último concurso.

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou, por meio de nota, que a manifestação ocorreu de forma pacífica e que a pasta vai analisar as reivindicações. Durante o protesto os policiais usaram um carro de som.

Ainda segundo a DGAP, não há indicativo de greve por parte dos servidores da Polícia Penal do Estado de Goiás. “Em função de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), relacionadas a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado está impedido de aumentar gastos com pessoal, além de ter de reduzir despesas a fim de readequá-las aos limites legais”, completou.

Além de protesto de policiais penais, detento morre após troca de tiros com policiais, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia

Um detento morreu dentro da Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia (CPP), após troca de tiros com policiais na última quinta-feira (6/5). A informação foi confirmada pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP).

Segundo a DGAP, diariamente são realizados procedimentos operacionais padrão de revista nas 100 unidades prisionais do Estado, ação realizada para a manutenção da ordem e disciplina nos presídios, além de coibir a prática de atos ilícitos nos locais.

Durante a ação realizada na CPP, um dos detentos sacou uma arma e atirou contra os agentes do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope), que revidaram. O caso segue investigado parar apurar como os detentos tinham acesso a armamentos.

