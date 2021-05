Shoppings têm horário ampliado no aniversário de Aparecida de Goiânia

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia alterou a Portaria que regula o escalonamento regional e ampliou o horário de funcionamento dos shoppings. Além disso, houve alteração na capacidade de pessoas em templos religiosos e foi liberada a realização de eventos corporativos. As novas medidas foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município desta quinta-feira (6/5).

De acordo com o documento, os shoppings da cidade podem funcionar de 10h até 22h, excepcionalmente, no dia 11 de maio de 2021, aniversário da cidade, respeitando o regime de escalonamento e as normas sanitárias vigentes.

Além da ampliação do funcionamento de shoppings no aniversário da cidade, Aparecida de Goiânia libera eventos corporativos

A portaria, publicada nesta quinta-feira (6/5), mantém a suspensão de eventos sociais públicos e privados que gerem aglomeração de pessoas. Entretanto, passa a autorizar a realização de eventos corporativos, como reuniões, treinamentos, workshops, seminários, congressos, palestras e similares, realizados por empresas privadas ou públicas, instituições, organizações sociais e entidades sem fins lucrativos.

Estes eventos devem ser realizados com 40% da capacidade máxima do local, limitado a 150 pessoas simultaneamente. Além disso, é vedado o consumo de bebida alcoólica e o uso de buffet para servir alimentos, sendo autorizado apenas pacotes individuais de lanches. O tempo limite desse tipo de evento é de duas horas de duração. Além disso, devem ser respeitadas todas as novas sanitárias de prevenção à Covid-19.

De acordo com o documento, também houve alteração em cultos e templos religiosos, que teve ampliação na máxima de ocupação, passando de 20% para 25% do total de assentos. Os locais devem ainda respeitar o limite máximo de 200 pessoas, com distanciamento mínimo de dois metros entre frequentadores e colaboradores. Ainda é obrigatório o uso de máscara, distribuição de álcool em gel e aferição de temperatura de todos os indivíduos.

Fiscalização

A fiscalização do cumprimento das novas determinações será realizada pelos órgãos municipais e forças de segurança pública do município. O descumprimento constitui infração administrativa e acarretará a interdição cautelar do estabelecimento. No caso de reincidência, o infrator estará sujeito a multa de R$ 180,00 ou R$ 360,00, além da cassação das licenças municipais.

Denúncias e informações podem ser feitas à Guarda Municipal de Aparecida de Goiânia, pelo telefone/whatsapp 3545-5992, e telefones 3238-7243 e 153.

Confira a Portaria aqui.