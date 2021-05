Transporte coletivo anuncia paralisação na próxima terça-feira (11)

Motoristas do transporte coletivo anunciaram uma nova paralisação dos serviços na próxima terça-feira (11/5), na Região Metropolitana de Goiânia. A notícia foi divulgada pelo diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Goiânia e Região Metropolitana (Sindicoletivo), Carlos Alberto Luiz dos Santos.

Os motoristas reivindicam o reajuste salarial da categoria, o que não ocorre desde março de 2020, data base para o reajuste estabelecido em acordo entre o sindicato laboral e o patronal. “Até o momento não tivemos nenhuma oferta, por parte dos patrões, de reajuste salarial.”, disse.

De acordo com o diretor do Sindicoletivo, em 2020 não houve negociação salarial devido a pandemia da Covid-19 e o serviço não foi paralisado pois se comprometeram com a população, especialmente com os trabalhadores da saúde. “Tinhamos recebido uma pequena oferta de aumento, mas com a chegada da pandemia, os empresários recuaram e não fizeram nenhuma oferta no decorrer do ano”.

Segundo Carlos Alberto, o sindicado só conseguiu uma negociação com as empresas em dezembro, mas foi abaixo do esperado. Além disso, o retroativo de 2020 começaria a ser pago em janeiro, mas não foi feito, segundo o diretor. “A política econômica privilegia as empresas, que por sua vez arrocham os salários e retira vários direitos”, diz o documento que relata a decisão.

Motoristas do transporte coletivo organizam nova paralisação

No documento enviado pelo Sindicoletivo, os trabalhadores relatam tentaram negociação com as empresas, mas sem sucesso. “É reponsabilidade de cada motorista lutar pelo seu salário, deixando apenas de fazer lamentações para mostrarmos a importância da nossa categoria com uma grande greve”, destaca o texto.

A última greve feita pelos motoristas do transporte coletivo aconteceu no dia 9 de abril, quando os trabalhadores protestaram pela vacinação da categoria e outras pautas trabalhistas.

A reportagem do Dia Online entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia (SET) e aguarda retorno.