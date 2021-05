Aparecida é Show recebe mais de 70 mil inscrições para concorrer aos prêmios

A 12ª edição do Aparecida é Show começou com muita música, sorteio e animação. No total, mais de 70 mil pessoas se inscreveram para concorrer aos prêmios sorteados durante a live, transmitida pelo canal da Prefeitura de Aparecida no YouTube com a participação dos cantores sertanejos, gospel e de artistas locais.

O evento comemora, simultaneamente, o aniversário da cidade, que completa 99 anos no próximo dia 11, quanto o Dia do Trabalhador e Dia das Mães. Três datas que eram amplamente festejadas, mas que por conta da pandemia, não terá como fazer evento com a presença de pessoas.

Alguns grandes nomes participam da live do Aparecida é Show, como João Neto e Frederico, Zé Ricardo & Thiago, PH & Michel, Rogerinho Costa, cantor gospel Marcelo Markes e a música católica ficará por conta do Ministério Fé Viva. O humorista aparecidense Arthur Carvalho também faz uma participação especial. A apresentação da festa online é feita pelo narrador Enoque Neto, e das apresentadoras Helen Ganzarolli e Simonny Santos.

Em uma noite muito especial, mais de 70 mil pessoas se inscreveram para concorrer aos prêmios sorteados durante o Aparecida é Show, que acontece online pela segunda vez consecutiva, devido a pandemia do novo coronavírus. A inscrição para concorrer aos prêmios podem ser feitas até momentos antes dos sorteios.

No evento musical, a Prefeitura de Aparecida, juntamente com empresas parceiras, promove o sorteio de carro Renault Kwid zero km; um caminhão de prêmios da Novo Mundo e Montreal; uma moto oferecida pela Moto Aires, e 10 vales compras de R$ 800 por mês em supermercado, durante um ano.

O sorteio ocorrerá através de um sistema eletrônico que, conforme a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Aparecida, assegura transparência e integridade. Esse sistema já foi utilizado pela Prefeitura de Aparecida em outras ocasiões, acompanhadas pelo Ministério Público. Todo o sorteio será auditado pelo Procon Municipal.

“Vocês são responsáveis por movimentar a nossa economia e empregar milhares de pessoas. Somos uma cidade empresarial e industrial, atrativa, competitiva, com rota para grandes negócios e isso se deve ao trabalho de muitas mãos. Além disso, com todas as dificuldades impostas pela pandemia, vocês entenderam o nosso modelo de isolamento social Intermitente por escalonamento regional e não mediram esforços para estar do nosso lado”, destacou Mendanha à empresários parceiros da live.

Assista o Aparecida é Show completo.