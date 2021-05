Coronavírus: saiba como funciona a vacinação neste sábado em Goiânia

A vacinação contra a Covid-19 continua em Goiânia para três grupos prioritários neste sábado (8/5). Assim, nesta fase, estão sendo aplicadas a primeira e a segunda doses em idosos e profissionais de saúde. Além disso, a primeira dose para a fase 1 das pessoas com comorbidades, que passou por uma ampliação (veja abaixo). A vacinação ocorre das 8h às 17h em 16 postos da capital.

Comorbidades fase 1 | Com agendamento

A vacinação em Goiânia do grupo com comorbidades está na fase 1. Dessa maneira, estas pessoas estão sendo imunizadas com doses das vacinas Astrazeneca/Fiocruz e Pfizer/BioNTech. Para este grupo estão disponíveis 12 locais de imunização, todos para pedestres. Para este sábado não é necessário realizar agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.

Além da documentação comum a todos os grupos (documento com foto, CPF e comprovante de endereço), é necessário apresentar o formulário para vacinação do grupo das comorbidades. Ademais, na impossibilidade de preenchê-lo, é precisa apresentar um laudo ou relatório médico emitido há menos de um ano.

Devido a baixa procura, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) ampliou a vacinação contra Covid-19 para gestantes, mesmo as que não possuam comorbidades. Só é necessário apresenta documentação que comprove a gestação (betaHCG ou ultrassonografia). O grupo de comorbidades também foi ampliado, passando a ser a partir 50 anos, desde que tenha a documentação exigida.

Vacinação contra a Covid-19 em Goiânia de idosos 1ª e 2ª doses | Sem agendamento

Neste sábado também está acontecendo a vacinação contra a Covid-19 da primeira dose em pessoas a partir de 60 anos. Além disso, do reforço da vacina Coronavac em idosos com idade igual ou superior a 64 anos.

Para ambos não é necessário agendamento, apenas providenciar a documentação comum a todos os grupos, bem como o comprovante da primeira dose para quem for tomar o reforço. No total, há três postos para este grupo, sendo um para pedestres e dois de drive-thru.

Profissionais de saúde 1ª dose com agendamento | 2ª doses por demanda

A prefeitura de Goiânia segue com a vacinação contra a Covid-19 da primeira dose em profissionais de saúde, a partir de 18 anos, bem como o reforço do imunizante.

Para a 1ª dose são determinados postos conforme a etapa do imunizante. Dessa forma, é obrigatório o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Já para a segunda dose não é necessário agendamento. Para o atendimento deve ser providenciada a documentação comum aos grupos, comprovante de vínculo empregatício (para primeira dose) e da primeira dose (para quem for tomar o reforço).

Acesse AQUI todos os postos de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia.