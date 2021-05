Goiás recebe mais 32,2 mil doses de vacinas contra a Covid-19

Goiás recebeu, na manhã deste sábado (8/5), mais 32,2 mil doses de vacinas contra a Covid-19. O carregamento é composto por vacinas CoronaVac, fabricadas pelo Instituto Butantan.

Com o novo lote será possível ajustar o esquema vacinal de pessoas que ainda não receberam a segunda dose em alguns municípios. Além disso, para aquelas cidades que a situação da vacina de reforço está regular, será permitido utilizar os imunizantes para avanço na campanha de vacinação contra a Covid-19 das pessoas dos grupos prioritários. Para isso, os gestores municipais deverão reservar as duas doses, garantindo que o cronograma de imunização dos cidadãos seja completo.

A distribuição das vacinas para todas as 18 Regionais de Saúde será feita ainda neste sábado (8/5), após conferência da quantidade enviada pelo Ministério da Saúde pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Depois desta etapa, os imunobiológicos serão repassados aos 246 municípios para que as prefeituras continuem com a execução da campanha em seus territórios.

Goiás atinge 1 milhão de vacinados com primeira dose contra Covid-19

Goiás atingiu nesta sexta-feira (7/5), a marca de 1.017.939 pessoas vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19, o que representa 14,5% da população goiana. Dados da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) revelam ainda que 523.279 goianos receberam o imunizante de reforço, o que significa que cerca de 50% da população imunizada procurou os postos para completar o esquema vacinal recomendado.

O governador Ronaldo Caiado destaca o esforço em garantir uma campanha ágil: “A nossa preocupação é avançarmos, o máximo possível, na vacinação”. Ele faz um alerta para que goianos retornem para aplicação do reforço. “É fundamental que as pessoas tenham responsabilidade de ir aos postos de saúde para receber a segunda dose”, reforça

Goiás está entre os dez estados que mais aplicaram a primeira dose contra Covid-19. O resultado mostra o constante crescimento no ritmo da vacinação em Goiás, que se encontrava na 18ª posição no ranking e, agora, se mantém na décima colocação, atrás de outras Unidades da Federação mais populosas.