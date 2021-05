Dia das Mães: uma homenagem especial da Orquestra Sinfônica de Goiânia

Neste domingo (9/5), a Orquestra Sinfônica de Goiânia fará duas apresentações especiais em homenagem ao Dia das Mães. Seguindo todos os protocolos de segurança e orientações de prevenção à Covid-19, serão feitas duas breves apresentações musicais: uma às 10h, com a Banda Juvenil de Goiânia, no Bosque dos Buritis; e outra às 17h, com a Orquestra Jovem Municipal Joaquim Jayme, no Jardim Botânico. Ambos grupos integram a Rede Municipal de Núcleos Musicais da Orquestra Sinfônica de Goiânia.

“Neste ano, vamos realizar pequenas ações artísticas para essa data tão especial não passar em branco. Vivemos dias muito difíceis em que mães perderam filhos e filhos perderam mães. Em anos anteriores, a prefeitura sempre promoveu eventos abertos ao público, em espaços fechados também e celebrou em grande estilo, mas agora, infelizmente, a pandemia não nos permite. Portanto, vamos comemorar com apresentações rápidas, ao ar livre, com quantidade reduzida de músicos e somente para quem estiver passando pelos locais no momento”, pontua o prefeito Rogério Cruz.

O Museu de Arte de Goiânia (MAG) também participará da homenagem. Cinco obras do acervo do museu, esculpidas a partir da reciclagem de metal, estarão expostas no mesmo espaço da apresentação musical, no Bosque dos Buritis.

Dia das Mães: homenagens através da internet

Em meio à pandemia da Covid-19, sem conseguir sair ou se reunir com familiares para comemorar, mães relatam que homenagens virtuais são uma maneira de aconchego e demonstração de afeto. Maria dos Santos, de 48 anos, mãe de dois filhos, diz que é bom ter uma programação especial. “Estamos sozinhas em casa, sem conseguir ver nossos familiares e fazer aquele tradicional almoço de domingo, mas podemos fazer uma chamada de vídeo, curtir momentos, falar sobre as lembranças. Esta é a opção mais segura que temos no momento”.

Divina Souza, de 67 anos, fala que é triste não conseguir se reunir, mas que nos tempos atuais tudo é mais fácil. “Antigamente tudo era difícil. Hoje temos o celular, que facilita e nos deixa muito mais perto de quem amamos.”.