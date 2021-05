BRT em Goiânia: após seis anos, obra continua sem conclusão

Lançada em 2015 e com previsão de 20 meses de duração, a obra do BRT em Goiânia continua sem conclusão mesmo após seis anos. Durante este período, a construção do corredor de ônibus foi interrompida e retomada várias vezes.

A ideia inicial do projeto era ligar as regiões norte e sul de Goiânia, mas ainda hoje é possível ver trechos de obras sem conclusão, causando transtornos à população. Entre os anos de 2017 e 2018 a obra ficou parada por quase um ano, devido problemas de pagamento por parte da administração municipal. Com isso, o repasse do governo federal destinado à obra foi bloqueado.

Após a retomada das obras, novos prazos foram repassados para a conclusão da obra do corredor de ônibus, sendo 2019, 2020 e, agora, em 2022. Ao passar por trechos da obra, é possível perceber que há locais que sequer foram construídos, como é o caso de algumas plataformas no Centro de Goiânia, que aguardam autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). As que estão construídas, em fase de acabamento, estão servindo de abrigo para pessoas em situação de rua.

Obra do BRT em Goiânia causa transtornos no trânsito

Com as obras do BRT, o trânsito nas regiões próximas foram alterados, trazendo muitas vezes problemas para os moradores, especialmente para os usuários do transporte coletivo, que agora esperam mais que antes para embarcar nos ônibus por causa dos desvios.

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, 82% do BRT estão prontos, entre os terminais Recanto do Bosque e Isidória, que ainda está em construção. Quando a obra foi iniciada no terminal, em setembro de 2019, a previsão era de 12 meses para a conclusão, mas em março deste ano a prefeitura comunicou que o local não estava finalizado.

Atualmente, as obras do BRT se concentram na Avenida Goiás, que foi interditada no trecho entre a Praça Cívica e a Rua 3, no sentido Sul/Norte, no último dia 25 de março. Inicialmente, a conclusão do trecho estava prevista para maio, mas agora passou para junho.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Goiânia e com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) e aguarda retorno. O espaço segue aberto.