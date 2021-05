Covid-19: Goiânia vacina gestantes e puérperas de 18 a 59 anos

Nesta segunda-feira (10/5), a Prefeitura de Goiânia inicia a vacinação de gestantes e puérperas de 18 a 59 anos, independente de terem comorbidades. O atendimento para todos os grupos será feito em 12 unidades de saúde e seis escolas mediante agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também segue com a vacinação de pessoas com comorbidades a partir de 50 anos. Idosos e trabalhadores da saúde também serão imunizados contra a Covid-19. Todo atendimento será por agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.

De acordo com o coronograma vacinal, podem se vacinar pessoas que têm 50 anos ou mais e que possuem algum tipo de comorbidade; quem tem Síndrome de Down de 18 a 58 anos; ou é renal crônico que faz diálise de 18 a 59 anos, além de pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

Idosos que, por ventura, não tomaram podem procurar, de forma espontânea, as unidades de saúde listadas abaixo. Já quem precisa receber a segunda dose, será atendido nas seis escolas, também por demanda espontânea.

Documentação

Todas as pessoas que vão se vacinar precisam apresentar documento pessoal com foto, CPF e comprovante de endereço. Já quem tem comorbidades, precisa, além de agendar, apresentar “um” dos seguintes documentos: laudo médico com a indicação da comorbidade; formulário disponível no site da prefeitura, carimbado e assinado pelo médico; prescrição médica da vacinação com indicação da comorbidade ou relatório da equipe de atenção primária com a cópia do prontuário do paciente.

Covid-19: veja os postos de vacinação em Goiânia para imunização de gestantes e puérperas de 18 a 59 anos

De acordo com a SMS, as unidades de saúde são voltadas para o atendimento de pessoas com comorbidades e idosos para a aplicação da primeira dose. Já a segunda aplicação é feita em escolas da capital.