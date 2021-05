Decreto: atividades econômicas podem funcionar todos os dias em Trindade

A Prefeitura de Trindade publicou um novo decreto neste domingo (9/5) que permite o funcionamento das atividades econômicas no município durante todos os dias da semana. O documento foi assinado pelo prefeito Marden Júnior (Patriota) e segue orientação do Gabinete de Operações de Emergência e Saúde (GOE-Covid-19).

Segundo o documento, as atividades econômicas poderão funcionar em Trindade durante os sete dias da semana, com exceção daquelas que estão proibidas desde o início da pandemia da Covid-19. Após avaliar os índices do avanço da doença no município, o GOE-Covid-19 determinou a nova metodologia.

Segundo o presidente do GOE-Covid-19, Cristiano Galindo, “o novo decreto municipal prevê uma maior abertura, graças à cooperação coletiva. Os moradores aderiram ao método adotado pela Prefeitura de Trindade e entenderam a importância de se prevenir”.

De acordo com a Prefeitura, todos os estabelecimentos devem funcionar com limitação da capacidade em 40% e, nos casos onde se utilizam mesas, o máximo permitido é de seis pessoas em cada uma. Bares, restaurantes, distribuidoras de bebidas e similares seguem tendo o funcionamento limitado entre 5h e 0h.

Também deve continuar sendo realizada a aferição de temperatura e disponibilização de álcool 70% para higienizar as mãos nos estabelecimentos. Permanece vedada a entrada de funcionários, consumidores ou clientes sem o uso da máscara que proteja nariz e boca.

Decreto que permite abertura das atividades econômicas continua proibindo algumas atividades

Segundo a Prefeitura, as atividades que continuam proibidas são: festas e eventos, incluindo os familiares e sociais, mesmo que realizados em residências, tanto na zona urbana quanto rural. Não podem ocorrer reuniões em áreas comuns de condomínios horizontais e verticais, loteamentos fechados ou chácaras de recreio. Também continua proibido o funcionamento de casas, salões de festa e boates.

“A Prefeitura de Trindade aumentou o suporte médico e a testagem passou a ser em grande escala. Para os casos positivos, houve atendimento médico imediato e o acompanhamento cotidiano”, afirma o presidente do GOE-Covid-19.

De acordo com Cristiano Galindo, “realmente é uma soma de esforços. Tudo isso culminou com a redução dos números de internações e de óbitos, permitindo assim uma maior abertura a partir do decreto que começa a vigorar neste domingo”. Ele também citou o aumento no número de leitos disponíveis e abertura de UTIs semi-intensivas.