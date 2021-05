Homem é preso suspeito de agredir esposa e colocar fogo em casa, em Goiânia

Na tarde deste domingo (9/5), um homem de 44 anos foi preso suspeito de agredir a esposa, de 32, trancá-la em um quarto e colocar fogo na casa deles, no setor Novo Mundo, em Goiânia. Uma vizinha do casal viu as chamas entrou na residência, encontrou a vítima desmaiada e socorreu ela.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a motivação da briga do casal seria ciúmes. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), foi acionado para conter as chamas e prestou atendimento à vítima, que teve apenas um corte na queixo.

Segundo a Polícia Militar, após receber atendimento médico, a mulher disse à corporação que o homem havia chegado em casa agressivo, o casal teria discutido o dia todo até que o suspeito a golpeou com uma porrada no rosto, deixando-a desmaiada.

Após a mulher ficar desacordada, o suspeito trancou a vítima na casa e colocou fogo em um colchão, as chamas se espalharam e queimaram toda a residência do casal. O suspeito foi preso em flagrante no local pelos crimes de tentativa de feminicídio e injúria.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). A vítima também prestou depoimentos após receber atendimento médico. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) vai investigar o caso.

Em outro caso, homem é suspeito de agredir esposa com pauladas nas costas, em Rio Verde

Em janeiro do ano passado, um homem foi preso suspeito de agredir a esposa com pauladas nas costas, no Bairro Martins, em Rio Verde, a cerca de 233 quilômetros da capital.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que chegou em sua residência, após o trabalho, foi agredida pelo marido e então solicitou a presença da polícia.

Diante dos fatos, uma equipe da PM se deslocou ao local e, quando chegou, foi informada pela vítima que seu marido havia lhe jogado no chão e dado duas pauladas em suas costas.

Ela contou aos policiais que o homem estava dentro da residência e, ao fazer o adentramento, encontraram o autor dormindo na cama. A vítima e o suspeito foram encaminhados para a 8ª Delegacia Regional de Polícia para os procedimentos cabíveis.