Motorista bêbado é preso após fugir da polícia na BR-050, em Campo Alegre

Um motorista bêbado foi preso na tarde deste domingo (9/5) após fugir de uma abordagem policial na BR-050, em Campo Alegre de Goiás, no sudeste goiano. O caminhão estava carregado com 50 toneladas de soja.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor estava aparentemente embriagado, dirigindo em zigue-zague pela rodovia. Ele teria ignorado por várias vezes a ordem de parada dos policiais, que precisaram intervir para conter o caminhão e evitar um acidente de proporções desastrosas na praça de pedágio que fica próxima ao local.

Motorista bêbado dirigia de forma perigosa na BR-050, em Campo Alegre, diz PRF

A PRF foi acionada pela concessionária que administra a rodovia, que identificou o caminhão que saiu de Cristalina (GO) seguindo em direção ao estado de Minas Gerais fazendo manobras de zigue-zague pela via, conduzindo de forma perigosa. A equipe se deslocou e encontrou a carreta no percurso.

Os policiais fizeram diversas tentativas de parar o veículo, que continuava em alta velocidade, sem demonstrar intenção de parar. A Polícia Militar também foi acionada e apoiou nas tentativas de interceptar a carreta. Próximo à praça de pedágio na BR-50, os policiais efetuaram disparos em partes do caminhão fazendo com que o motorista finalmente parasse.

O homem, de 40 anos, foi levado para a unidade operacional da PRF em Catalão, onde realizou o teste do etilômetro, que acusou embriaguez de 1,22 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ele confessou aos policiais que ingeriu bebida alcoólica em um estabelecimento na cidade de Cristalina (GO) antes de pegar a estrada. Diante dos fatos, o motorista foi detido e levado para a Polícia Civil em Catalão.

Há cerca de 40 dias um acidente na praça de pedágio da BR-050 deixou quatro mortos, sendo três da mesma família, e vários feridos. Um caminhão bateu contra uma defensa metálica e explodiu.