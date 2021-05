Suspeitos de explodir caixas eletrônicos morrem em confronto policial, em Corumbá

Cinco suspeitos de explodir caixas eletrônicos de uma agência bancária em Corumbá de Goiás, na região Central de Goiás, morreram durante um confronto com a polícia na madrugada desta segunda-feira (10/5).

A ação contou com a participação de policiais da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), do Grupo Antirroubo a Banco (GAB) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e do serviço de inteligência da Polícia Militar.

De acordo com a Rotam, os suspeitos foram abordados na saída da cidade logo após explodirem os caixas eletrônicos. Durante a abordagem teria acontecido uma troca de tiros com a equipe policial, onde os suspeitos foram atingidos e não resistiram.

Com o grupo a Polícia Militar apreendeu seis armas de fogo, entre elas uma submetralhadora Uzi, duas pistolas 380, três revolveres 38, além de explosivos, balaclavas, luvas e um carro.

Além de suspeitos de explodir caixas eletrônicos que morrerem durante confronto, em outro caso grupo furtou agência bancária, em Firminópolis

No dia 5 de abril deste ano, uma operação integrada da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) e Polícia Militar de Goiás (PMGO) desarticulou um grupo suspeito de furtar uma agência bancária, em Firminópolis, na região central de Goiás.

Durante a ação, os policiais apreenderam três armas de fogo, munições, um veículo adulterado, parte do dinheiro furtado, além de ferramentas utilizadas para arrombar um dos caixas eletrônicos do banco.

De acordo com o delegado Fabrício Rodrigues, titular do Grupo Antirroubo a Bancos da Delegacia de Investigações Criminais (GAB/DEIC), três suspeitos quebraram o vidro da agência, entraram e colocaram um explosivo em um dos caixas eletrônicos e conseguiram pegar o dinheiro.

Segundo o capitão da PM, Antônio Barnabé, por volta das 3h da manhã a equipe foi informada sobre a explosão de um caixa eletrônico de um banco da cidade de Firminópolis. De acordo com ele, os policiais conseguiram visualizar o grupo suspeito dentro de um veículo, eles teriam desobedecido a ordem de parada e atentaram contra a vida dos policiais, que revidaram. O confronto terminou com a morte de três suspeitos.