Vídeo mostra motociclista sendo arrastado por caminhão na GO-040, em Goiânia

A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) divulgou, no início da tarde desta segunda-feira (10/5), vídeos de câmeras de segurança que mostram o exato momento que um motociclista foi arrastado por um caminhão na GO-040, no Setor Garavelo, em Goiânia.

O acidente aconteceu na última sexta-feira (7/5), depois que o motociclista foi atropelado ao tentar desviar de uma escada que caiu de um veículo de passeio. De acordo com a Dict, a vítima foi identificada como Franciel Brandão Novaes, de 23 anos. Ele morreu na hora.

Na parte superior do vídeo é possível ver o momento que o carro que transportava a escada para na rodovia e, em seguida, o caminhão atinge a motocicleta e a vítima. Veja como foi a dinâmica do acidente:

