Aniversário de Aparecida tem inauguração de memorial e balonismo

Aparecida de Goiânia completa 99 anos nesta terça-feira (11/5) e o dia é marcado por celebrações e uma programação especial, que já começou pela manhã. Dentre as atrações, a mais inusitada é festival de balonismo, com duração de três dias. Além disso, o aniversário inicia o ciclo do centenário, com lançamento de memorial, na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, um dos cartões postais da cidade da região metropolitana.

De acordo com informações da Prefeitura de Aparecida, até quinta-feira (13/5), das 16h às 19h, 15 balões de ar quente, vindos de todas as parte do Brasil, estarão voando no céu da cidade. Assim, a iniciativa é um presente da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag) para os aparecidenses e um convite para observarem o pôr do sol.

Ao longo desta terça-feira (11/5) ocorrem cerimônias institucionais e religiosas, organizadas pelas administração municipal. Segundo a prefeitura, todos os eventos presenciais seguem medidas restritivas e protocolos de prevenção a Covid-19. Além disso, os convidados foram orientados a evitar aglomerações.

Cerimônias religiosas e institucionais marcaram a manhã de aniversário

Pela manhã, já aconteceu o hasteamento das bandeiras da cidade, de Goiás e do Brasil. Além disso, houve a execução do Hino Nacional na cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela. A cerimônia teve como anfitrião o prefeito Gustavo Mendanha. As comemorações do aniversário de 99 anos de Aparecida de Goiânia também incluíram uma benção de líderes religiosos.

Os representantes das igrejas católica e evangélica decolarão da Cidade Administrativa para um sobrevoo de helicóptero sobre pontos estratégicos de Aparecida, como o Hospital Municipal de Aparecida (Hmap), a Praça da Matriz, a Avenida Igualdade e a Avenida Rio Verde. O passeio incluiu ainda, segundo informações da prefeitura, os polos industriais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), nos setores Brasicon, Buriti Sereno e Parque Flamboyant.

Além disso, durante a noite desta terça-feira (11/5), haverá também a abertura do ano do centenário na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida. Assim, a cerimônia terá uma missa campal com Dom Washington Cruz, arcebispo metropolitano de Goiânia e o lançamento do Memorial do Centenário, no Salão Paroquial, na Praça da Matriz.

Confira a programação do Aniversário de Aparecida de Goiânia

Terça-feira (11/5)

Tarde

16h às 19h – Festival de balonismo (sobrevoo em 15 pontos estratégicos da cidade)

Noite

19h30 – Abertura do ano do centenário da Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida

Missa campal Dom dom Washington Cruz, arcebispo metropolitano de Goiânia

Lançamento do Memorial do Centenário (no Salão Paroquial, na Praça da Matriz)

Quarta (12/5)

16h às 19h – Festival de balonismo (sobrevoo em 15 pontos estratégicos da cidade)

Quinta (13/5)

16h às 19h – Festival de balonismo (sobrevoo em 15 pontos estratégicos da cidade)